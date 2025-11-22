الصفحة الرئيسية
الجوية يخطف فوزاً ثميناً من النجف في "نجوم العراق"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547783-638994272764798091.png
يستخدم لانقاص الوزن واثبت فعاليته بمرض اخر.. عقار يظهر نتائج عجيبة
منوعات
2025-11-22 | 11:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
220 شوهد
أظهرت دراسة حديثة أن تناول جرعات صغيرة من دواء شائع لإنقاص الوزن، مثل "أوزمبيك"، قد يبطئ عملية الشيخوخة وربما يساهم في إطالة العمر.
يعمل دواء "سيماغلوتايد"، المتوفر تحت أسماء تجارية مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، على محاكاة هرمون GLP-1 الطبيعي في الأمعاء والدماغ لتنظيم الشهية، ما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.
وانتشر على الإنترنت مزاعم تدعو لتناول الدواء بجرعات صغيرة جدا بهدف إبطاء الشيخوخة، على الرغم من أن خبراء
الصحة
يحذرون من أن هذه الفوائد لم تُثبت بعد لدى البشر.
ودعما لهذه الفكرة، وجد باحثون من
جامعة هونغ كونغ
الصينية أن دواء "إكسيناتيد"، ذو تركيبة كيميائية مشابهة لـ"أوزمبيك"، قد يقاوم الشيخوخة لدى الفئران.
وفي الدراسة، بدأ الباحثون علاج الفئران بعمر حوالي 11 شهرا واستمر لمدة 30 أسبوعا تقريبا. ثم جمعوا أنسجة من الدماغ والكبد والكلى والعضلات والأنسجة الدهنية لقياس مستويات الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي (DNA)، إلى جانب بروتينات وجزيئات مرتبطة بالتمثيل الغذائي. وقيّموا تغير البصمة الجزيئية المرتبطة بالعمر لكل نسيج.
وأظهرت النتائج أن الدواء أحدث تغييرات مستقرة في العديد من الأنسجة، متعارضة مع الأنماط الطبيعية للتقدم في السن، كما تمتعت الفئران المعالجة بصحة أيضية أفضل مقارنة بنظيراتها. وبدت بصمة العمر لدى الفئران المعالجة وكأنها تعكس نمطا "
أصغر
سنا"، بينما ارتبطت العديد من التأثيرات الإيجابية بنشاط الدماغ، ما يشير إلى أن الدماغ قد يكون مركزا لتنظيم الشيخوخة في عدة أعضاء.
ويأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الطريق لتجارب سريرية أوسع، وأن تساهم في تطوير أدوية مضادة للشيخوخة.
ومع ذلك، حذر الباحثون من أن النتائج لوحظت فقط لدى الفئران، ولم يُثبت بعد تأثير الدواء على شيخوخة الإنسان. كما أن النتائج وُجدت لدى فئران في منتصف العمر، ما يعني أنه قد لا يكون لها التأثير نفسه لدى الحيوانات المسنة جدا.
ورغم أن الدواء يحفز علامات جزيئية لصغر السن، إلا أن الدراسة لم تثبت "عكس عملية الشيخوخة" فعليا.
وكتب الباحثون: "قدّم عملنا أدلة متعددة الجوانب على استراتيجية شاملة لمكافحة الشيخوخة على مستوى الجسم". وأكدوا على ضرورة إجراء دراسات طويلة الأمد لاستكشاف ما إذا كان محفز مستقبلات GLP-1R يمكن أن يكمل أساليب أخرى لمكافحة الشيخوخة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
دواء لمرض الزهايمر يظهر نتائج واعدة لعلاج التوحد
10:42 | 2025-10-03
دراسة تحذر من إنقاص الوزن الشديد: يسبب الوفاة
10:49 | 2025-09-21
دراسة: أدوية للسكري وانقاص الوزن تحد من خطر الإصابة بالسرطان
17:31 | 2025-08-24
متى يكون الطنين في الأذن مؤشرا لمرض آخر؟
09:24 | 2025-09-30
عقار
الوزن
شيخوخة
جامعة هونغ كونغ
جامعة هونغ
هونغ كونغ
الصحة
الصين
كيميا
استرا
تيجي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
32.8%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
29.63%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
26.8%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
أمن
10.77%
08:51 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
08:51 | 2025-11-21
أحدث الحلقات
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
اخترنا لك
تحذير من الصحة العالمية بشأن فلاتر السجائر البلاستيكية
12:40 | 2025-11-22
أندرويد يكتسح السباق.. ميزات حصرية تربك مستخدمي آيفون
05:44 | 2025-11-22
فضيحة على "تيك توك".. بث لحظات حميمية على المباشر
05:22 | 2025-11-22
دراسة جديدة تفسر أسباب طقطقة المفاصل
01:52 | 2025-11-22
هل تسبب الوجبات السريعة الاكتئاب؟.. دراسة توضح
12:08 | 2025-11-21
وصفت "بالغبية".. من هي فاطمة بوش وما علاقتها بالعراقية حنين القريشي؟
03:04 | 2025-11-21
