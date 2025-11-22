Alsumaria Tv
الجوية يخطف فوزاً ثميناً من النجف في "نجوم العراق"
المزيد
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
يستخدم لانقاص الوزن واثبت فعاليته بمرض اخر.. عقار يظهر نتائج عجيبة

منوعات

2025-11-22 | 11:51
يستخدم لانقاص الوزن واثبت فعاليته بمرض اخر.. عقار يظهر نتائج عجيبة
أظهرت دراسة حديثة أن تناول جرعات صغيرة من دواء شائع لإنقاص الوزن، مثل "أوزمبيك"، قد يبطئ عملية الشيخوخة وربما يساهم في إطالة العمر.

يعمل دواء "سيماغلوتايد"، المتوفر تحت أسماء تجارية مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، على محاكاة هرمون GLP-1 الطبيعي في الأمعاء والدماغ لتنظيم الشهية، ما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.

وانتشر على الإنترنت مزاعم تدعو لتناول الدواء بجرعات صغيرة جدا بهدف إبطاء الشيخوخة، على الرغم من أن خبراء الصحة يحذرون من أن هذه الفوائد لم تُثبت بعد لدى البشر.
ودعما لهذه الفكرة، وجد باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية أن دواء "إكسيناتيد"، ذو تركيبة كيميائية مشابهة لـ"أوزمبيك"، قد يقاوم الشيخوخة لدى الفئران.


وفي الدراسة، بدأ الباحثون علاج الفئران بعمر حوالي 11 شهرا واستمر لمدة 30 أسبوعا تقريبا. ثم جمعوا أنسجة من الدماغ والكبد والكلى والعضلات والأنسجة الدهنية لقياس مستويات الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي (DNA)، إلى جانب بروتينات وجزيئات مرتبطة بالتمثيل الغذائي. وقيّموا تغير البصمة الجزيئية المرتبطة بالعمر لكل نسيج.


وأظهرت النتائج أن الدواء أحدث تغييرات مستقرة في العديد من الأنسجة، متعارضة مع الأنماط الطبيعية للتقدم في السن، كما تمتعت الفئران المعالجة بصحة أيضية أفضل مقارنة بنظيراتها. وبدت بصمة العمر لدى الفئران المعالجة وكأنها تعكس نمطا "أصغر سنا"، بينما ارتبطت العديد من التأثيرات الإيجابية بنشاط الدماغ، ما يشير إلى أن الدماغ قد يكون مركزا لتنظيم الشيخوخة في عدة أعضاء.

ويأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الطريق لتجارب سريرية أوسع، وأن تساهم في تطوير أدوية مضادة للشيخوخة.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن النتائج لوحظت فقط لدى الفئران، ولم يُثبت بعد تأثير الدواء على شيخوخة الإنسان. كما أن النتائج وُجدت لدى فئران في منتصف العمر، ما يعني أنه قد لا يكون لها التأثير نفسه لدى الحيوانات المسنة جدا.

ورغم أن الدواء يحفز علامات جزيئية لصغر السن، إلا أن الدراسة لم تثبت "عكس عملية الشيخوخة" فعليا.

وكتب الباحثون: "قدّم عملنا أدلة متعددة الجوانب على استراتيجية شاملة لمكافحة الشيخوخة على مستوى الجسم". وأكدوا على ضرورة إجراء دراسات طويلة الأمد لاستكشاف ما إذا كان محفز مستقبلات GLP-1R يمكن أن يكمل أساليب أخرى لمكافحة الشيخوخة.
أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Play
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Play
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
