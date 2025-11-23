الصفحة الرئيسية
ميزة جديدة في إكس تخص "مصداقية المحتوى"
منوعات
2025-11-23 | 10:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
19 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أطلقت منصة "إكس"، التابعة للملياردير
إيلون ماسك
، ميزة جديدة تكشف البلد الأصلي للحسابات، ما أتاح للمستخدمين الاطلاع على معلومات أكثر عن خلفية الحسابات ونشاطاتها، وأثار جدلاً واسعًا حول مصداقية المحتوى والهوية الرقمية على المنصة.
وقالت رئيس المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، إن الهدف من الميزة هو تعزيز مصداقية الحسابات وكشف الحسابات المزيفة والآلية، وتمكين المستخدمين من اكتشاف النشاطات الممولة أو المنسقة عبر الإنترنت.
الشفافية الرقمية
يرى خبراء التكنولوجيا أن هذه الخطوة تعكس تحولًا عالميًا نحو زيادة الشفافية الرقمية في عصر
الذكاء الاصطناعي
، فقد أصبح من الصعب إخفاء الموقع الحقيقي، بحسب صحيفة "كويت تايمز".
وتظهر المعلومات الجديدة ضمن علامة تبويب "حول هذا الحساب" على الملف الشخصي، وتشمل بيانات عن البلد الأصلي والحالي للحساب، وتاريخ الإنشاء، وتغييرات أسماء المستخدمين، وطريقة الوصول إلى التطبيق.
ورغم المزايا، أثار التحديث جدلاً واسعًا حول الخصوصية والدقة، إذ أعرب ناشطون عن خشيتهم من تعرض المستخدمين للخطر عند كشف مواقعهم، في حين قد تكون بيانات الموقع غير دقيقة في حالات استخدام"VPN".
في المقابل، رحّب سياسيون، مثل عضوة
الكونغرس
آنا بولينا لونا
، بالميزة، معتبرين أن الحسابات الأجنبية المزيفة كانت تهدف لتقويض النقاش الداخلي داخل حركة "لنجعل
أمريكا
عظيمة مجددًا".
ضجة كبيرة
ورغم الميزات التي أعلنت عنها الشركة، فقد أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية الأمريكية، وفضح نشاط العديد من الحسابات المزيفة التي تعمل من خارج
الولايات المتحدة
، بينما كانت تدّعي دعم قضايا محلية.
وكشفت الميزة التجريبية عن حسابات بارزة مرتبطة بحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" تعمل خارج الولايات المتحدة، مثل حساب "MAGA NATION" الذي يقع مقره في أوروبا الشرقية ويضم أكثر من 392 ألف متابع.
وحساب "Dark Maga" في
تايلاند
مع 15 ألف متابع، و"MAGA Scope" في نيجيريا بعدد 51 ألف متابع، و"America First" في بنغلاديش مع 67 ألف متابع.
كما رُصدت حسابات مناهضة للرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
، تعمل خارج البلاد، مثل صفحة "جمهوريون ضد
ترامب
" التي تُدار من
النمسا
، والتي يستخدم بعضها شبكات VPN لإخفاء موقعها الفعلي.
وتأتي هذه الخطوة بعد حملة تنظيف كبرى قامت بها المنصة لإزالة نحو 1.7 مليون حساب بوت متهمة بالسيطرة على المحادثات والردود العامة.
وتهدف الميزة الجديدة إلى تعزيز ثقة المستخدمين في المنصة، وكشف انتحال الشخصيات، والحد من انتشار المعلومات المضللة، مع إشارات للحسابات التي تخفي موقعها أو تستخدم VPN، ما يجعلها أداة محتملة لتعزيز النزاهة الرقمية ومساءلة المستخدمين عبر الإنترنت.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
