ميزة جديدة في إكس تخص "مصداقية المحتوى"

وقالت رئيس المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، إن الهدف من الميزة هو تعزيز مصداقية الحسابات وكشف الحسابات المزيفة والآلية، وتمكين المستخدمين من اكتشاف النشاطات الممولة أو المنسقة عبر الإنترنت.الشفافية الرقميةيرى خبراء التكنولوجيا أن هذه الخطوة تعكس تحولًا عالميًا نحو زيادة الشفافية الرقمية في عصر ، فقد أصبح من الصعب إخفاء الموقع الحقيقي، بحسب صحيفة "كويت تايمز".وتظهر المعلومات الجديدة ضمن علامة تبويب "حول هذا الحساب" على الملف الشخصي، وتشمل بيانات عن البلد الأصلي والحالي للحساب، وتاريخ الإنشاء، وتغييرات أسماء المستخدمين، وطريقة الوصول إلى التطبيق.ورغم المزايا، أثار التحديث جدلاً واسعًا حول الخصوصية والدقة، إذ أعرب ناشطون عن خشيتهم من تعرض المستخدمين للخطر عند كشف مواقعهم، في حين قد تكون بيانات الموقع غير دقيقة في حالات استخدام"VPN".في المقابل، رحّب سياسيون، مثل عضوة ، بالميزة، معتبرين أن الحسابات الأجنبية المزيفة كانت تهدف لتقويض النقاش الداخلي داخل حركة "لنجعل عظيمة مجددًا".ضجة كبيرةورغم الميزات التي أعلنت عنها الشركة، فقد أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية الأمريكية، وفضح نشاط العديد من الحسابات المزيفة التي تعمل من خارج ، بينما كانت تدّعي دعم قضايا محلية.وكشفت الميزة التجريبية عن حسابات بارزة مرتبطة بحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" تعمل خارج الولايات المتحدة، مثل حساب "MAGA NATION" الذي يقع مقره في أوروبا الشرقية ويضم أكثر من 392 ألف متابع.وحساب "Dark Maga" في مع 15 ألف متابع، و"MAGA Scope" في نيجيريا بعدد 51 ألف متابع، و"America First" في بنغلاديش مع 67 ألف متابع.كما رُصدت حسابات مناهضة للرئيس الأمريكي، ، تعمل خارج البلاد، مثل صفحة "جمهوريون ضد " التي تُدار من ، والتي يستخدم بعضها شبكات VPN لإخفاء موقعها الفعلي.وتأتي هذه الخطوة بعد حملة تنظيف كبرى قامت بها المنصة لإزالة نحو 1.7 مليون حساب بوت متهمة بالسيطرة على المحادثات والردود العامة.وتهدف الميزة الجديدة إلى تعزيز ثقة المستخدمين في المنصة، وكشف انتحال الشخصيات، والحد من انتشار المعلومات المضللة، مع إشارات للحسابات التي تخفي موقعها أو تستخدم VPN، ما يجعلها أداة محتملة لتعزيز النزاهة الرقمية ومساءلة المستخدمين عبر الإنترنت.