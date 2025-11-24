الجنس الصباحي.. منشط لزيادة في الراتب

وفي دراسة أجرتها صيدلية ZipHealth الإلكترونية، استطلع الباحثون آراء ألف أمريكي (بمتوسط أعمار 40 عاما) حول عاداتهم الجنسية ووقت ممارستهم للجنس، بالإضافة إلى تقييمهم لإنتاجيتهم وحماسهم وإرهاقهم في وظائفهم بدوام كامل.وأظهرت النتائج أن العاملين الذين مارسوا مع شركائهم مباشرة قبل الذهاب إلى العمل شعروا بأعلى مستويات الإنتاجية والتركيز والتحفيز، حيث كانت إنتاجيتهم أعلى بمرتين مقارنة بمن نادرا ما مارسوا الجنس أو لم يمارسوه أبدا.كما أفاد نحو شخص من كل ثلاثة أن حياتهم الجنسية المرضية أثرت إيجابا على دخلهم وسرعة ترقيتهم.وقال 35% من المشاركين إن "الجنس الصباحي يحسن مزاجهم أكثر من فنجان قهوة قبل العمل".وأشارت الدراسة إلى أن "أكثر من نصف المشاركين الذين مارسوا الجنس في الصباح الباكر حصلوا على زيادة في الراتب خلال العام الماضي، بينما حصل نحو واحد من كل خمسة على ترقية".وكانت فئتا جيلا X (مواليد 1965–1980) وطفرة المواليد (مواليد 1946–1964) الأكثر ميلا لممارسة الجنس الصباحي، يليهما جيل الألفية (مواليد 1981–1996) وجيل Z (مواليد 1997–2012)، ما قد يفسر جزئيا شعور الجيل الأصغر بعدم الرضا عن وظائفهم.وأوضح خبراء ومعالجون جنسيون أن "إفراز الدماغ للمواد الكيميائية المحسّنة للشعور بالسعادة أثناء الجماع، مثل الدوبامين والأوكسيتوسين، يعزز المزاج ويزيد الحافز والإحساس بالقيمة الذاتية طوال اليوم".وقالت أخصائية علم الجنس وخبيرة العلاقات صوفي روس"يعتبر الجنس الصباحي منشطا طبيعيا للجسم والعقل. وخلال ، يفرز الدماغ الدوبامين والأوكسيتوسين، ما يمنح شعورا بالنشاط والتركيز والحيوية".وأضاف طبيب أمراض النساء وأخصائي الطب الجنسي الدكتور كريشمان: "يمكن للجنس رفع مستوى التستوستيرون وزيادة الثقة بالنفس، ويعزز الأوكسيتوسين الترابط العاطفي مع الآخرين".وأفادت معالجة الزواج، يوكي شيدا: "تعتمد فوائد الجنس الصباحي على صحة العلاقة والضغوط البيئية وعوامل أخرى".