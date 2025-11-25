بظروف غامضة.. مقتل مغنية مشهورة في لوس أنجلوس

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع فجر يوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة ، حيث تلقّت الجهات الأمنية بلاغًا عن إطلاق نار قرب شارع شرقي شارع . وأفاد شهود عيان بأن شخصين اقتربا من سيارة متوقفة ثم فتحا النار مباشرة تجاهها.وتم نقل الضحية إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما أصيب شخصان آخران في الهجوم نفسه، لا تزال حالتهما حرجة. ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات حتى الآن، كما لم تتضح الدوافع وراء الحادث.وكانت DELAROSA قد نشرت على حسابها في إنستغرام آخر مرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرةً إلى عمل موسيقي جديد كانت تحضره، وقد أطلقت آخر أغانيها بعنوان "No Me Llames" في أغسطس الماضي.