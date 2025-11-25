تفاصيل إطلاق سراح القضاء الممثلة إلهام الفضالة

وكشفت تقارير إعلامية كويتية، أن في قرّرت إخلاء سبيل الفنانة الخليجية من دون كفالة مالية، بعدما تمت مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها جملةً وتفصيلاً، كما أنكرت علاقتها بالتسجيل الصوتي الذي يعود تاريخ تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي إلى عام 2021.وفي سياق متصل، نفت محامية الفضالة، ، الشائعات التي تحدثت عن إصابة موكلتها بسكتة قلبية ونقلها إلى المستشفى.وحظيت الفضالة أثناء فترة توقيفها بدعم عدد من الفنانين والمشاهير في الكويت، على غرار وروان العلي وإيمان فيصل وشيماء علي.