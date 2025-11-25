الصفحة الرئيسية
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تفاصيل إطلاق سراح القضاء الممثلة إلهام الفضالة
منوعات
2025-11-25
السومرية نيوز
ـ منوعات
أخلى القضاء
الكويتي
سبيل الممثلة
إلهام الفضالة
، في قضية اتهامها بـ"إذاعة أخبار كاذبة" من خلال تسجيل صوتي، على أن تعقد جلسة محاكمتها بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكشفت تقارير إعلامية كويتية، أن
محكمة الجنايات
في
الكويت
قرّرت إخلاء سبيل الفنانة الخليجية من دون كفالة مالية، بعدما تمت مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها جملةً وتفصيلاً، كما أنكرت علاقتها بالتسجيل الصوتي الذي يعود تاريخ تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي إلى عام 2021.
وفي سياق متصل، نفت محامية الفضالة،
مريم البحر
، الشائعات التي تحدثت عن إصابة موكلتها بسكتة قلبية ونقلها إلى المستشفى.
وحظيت الفضالة أثناء فترة توقيفها بدعم عدد من الفنانين والمشاهير في الكويت، على غرار
شهد الياسين
وروان العلي وإيمان فيصل وشيماء علي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
"نحن تأسيس ولسنا مجنسين".. إلهام الفضالة ترد على انباء سحب الجنسية الكويتية
05:41 | 2025-09-13
إسرائيل تشترط إطلاق رهائنها أولاً: "بعدها نطلق سراح المعتقلين"
09:38 | 2025-10-12
العدل تعلن إطــلاق سراح 109 أحداث خــلال الشهر الماضي
02:05 | 2025-11-04
العدل تعلن إطلاق سراح 666 نزيلا بقانون العفو العام خلال الشهر الماضي
03:14 | 2025-11-02
الكويت
إلهام الفضالة
القضاء
محكمة الجنايات
السومرية نيوز
شهد الياسين
سومرية نيوز
إيمان فيصل
مريم البحر
السومرية
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
38.28%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
27.32%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
17.92%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.47%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
4 مؤشرات تحذيرية للخيانة.. بينها الاسرة
09:15 | 2025-11-25
أطعمة تتلف الشعر والبعض يتناولها يومياً.. هل تعرفها؟
08:51 | 2025-11-25
بظروف غامضة.. مقتل مغنية مشهورة في لوس أنجلوس
05:11 | 2025-11-25
الجنس الصباحي.. منشط لزيادة في الراتب
09:42 | 2025-11-24
اليك طريقة نقل محادثات واتساب
09:19 | 2025-11-24
حفل الشامي في بغداد يشعل الجدل: دموع الأطفال وغضب الكبار!
06:35 | 2025-11-24
