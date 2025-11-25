الصفحة الرئيسية
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
4 مؤشرات تحذيرية للخيانة.. بينها الاسرة
منوعات
2025-11-25 | 09:15
اكتشف فريق من علماء جامعة Koç في إسطنبول 4 مؤشرات تحذيرية قد تنبئ بخيانة الشريك العاطفي.
وفي دراسة شملت 280 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، غير متزوجين وليس لديهم أطفال، استطلع العلماء آراءهم حول علاقاتهم العاطفية وتاريخهم العائلي ونواياهم تجاه الخيانة الزوجية.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة للخيانة إذا كان لديهم تاريخ سابق من
خيانة
شركائهم، أو إذا كان أحد والديهم قد خاض علاقة غرامية في الماضي.
وذكرت الدراسة أربع اتجاهات رئيسية تحدد نوايا الخيانة:
تأثير تاريخ الأسرة: المشاركون الذين مارس آباؤهم علاقات غير شرعية كانوا أكثر عرضة لتكرار الخيانة. فقد يؤدي تقليد سلوكيات
الوالدين
السلبية إلى شعور بالتحكم في المشاعر السلبية، لكنه يقلل من القدرة على التعبير عن الحب والرضا ضمن العلاقة الحالية.
الخيانة السابقة: الأفراد الذين سبق لهم خيانة شركائهم كانوا أكثر ميلا لتكرار الخيانة، إذ يمثل تاريخ العلاقات السابقة أقوى مؤشر على نوايا الخيانة المستقبلية.
تجنب التعلق: ارتفاع مستوى تجنب التعلق – أي تفضيل الاعتماد على الذات وتقليل الانخراط العاطفي – ارتبط بنوايا الخيانة، إذ قد تعتبر الخيانة وسيلة للشعور بالاستقلالية ضمن العلاقة الرومانسية.
ضعف الحميمية العاطفية والجنسية: انخفاض مستويات العلاقة الحميمة والرضا الجنسي جعل الأفراد أكثر عرضة للبحث عن التقارب الجنسي خارج العلاقة، وبالتالي زيادة احتمالية الخيانة.
وكتب الباحثان إسراء سيلالماز وجيزم
إرديم
في الدراسة المنشورة في مجلة The Family: "تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية معالجة تأثير خيانة الوالدين ومشكلات التعلق ومحدودية العلاقة الحميمة لدى البالغين، ضمن جلسات العلاج الزوجي، نظرا لخطر التورط في الخيانة".
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
37.44%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
29.09%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
17.04%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.42%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
