السومرية نيوز
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548137-638997667895671353.webp
غوغل تجمع بين أندرويد وأبل
منوعات
2025-11-26 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت شركة "غوغل" إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف "أندرويد" مشاركة الملفات مباشرة مع أجهزة آيفون وآيباد وماك، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.
وتأتي هذه الميزة ضمن تحديث"Quick Share"، وتستهدف تسهيل تبادل الصور والفيديوهات والمستندات بين النظامين الأكثر استخدامًا في العالم.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من القيود على تبادل الملفات بين "أندرويد" و"iOS"، التي كانت تتطلب حلولًا بديلة معقدة مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات التخزين السحابي.
وبفضل الميزة الجديدة، أصبح بالإمكان نقل الملفات بسرعة وسهولة، بطريقة آمنة وموثوقة.
كيف تعمل؟
وتجعل الميزة الجديدة نظام "Quick Share" من "غوغل" متوافقًا مع خاصية "AirDrop" الخاصة بشركة أبل. ولاستخدامها، يجب أن يفتح المستخدم تطبيق "Quick Share" على هاتف "أندرويد"، ويختار جهاز أبل القريب من قائمة الأجهزة المتاحة.
وعلى الطرف الآخر، يجب تفعيل خيار "Everyone for 10 minutes" في إعدادات"AirDrop"، بحيث يكون الجهاز قابلًا للاكتشاف لمدة 10 دقائق فقط، كإجراء أمني.
وبعد ذلك، يتم إرسال الملفات مباشرة دون المرور عبر خوادم وسيطة، مما يضمن الخصوصية وعدم تخزين البيانات على أي خوادم خارجية.
أهمية الميزة للمستخدمين
لطالما كان تبادل الملفات بين "أندرويد" و"iOS" مصدر إزعاج لملايين المستخدمين.
ومع هذه الميزة تقل الفجوة بين النظامين، ويصبح التنقل بين الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.
كذلك، يمكن مشاركة الملفات الكبيرة بسرعة ودون الاعتماد على تطبيقات خارجية أو التخزين السحابي.
كما تعكس هذه الخطوة توجه "غوغل" نحو تعزيز التوافق بين الأنظمة المختلفة، ما يزيد من حرية المستخدمين في استخدام أجهزتهم بشكل سلس.
الأجهزة المدعومة حاليًا
الميزة متاحة حاليًا لهواتف "غوغل بيكسل" فقط، لكن أكدت "غوغل" أن الميزة ستتوسّع لتشمل مزيدًا من أجهزة "أندرويد" في الأيام القليلة القادمة. ما يعني أن مستخدمي هواتف أخرى سيستفيدون من التوافق بين "أندرويد" و"iOS" تدريجيًا.
وفي الخلاصة يمكن القول إن ميزة مشاركة الملفات الجديدة من "غوغل" تمثل خطوة كبيرة نحو
تيسير
التفاعل بين أنظمة التشغيل المختلفة، بحيث لم يعد المستخدمون بحاجة للبحث عن حلول بديلة لنقل الصور أو المستندات، بل يمكنهم الاعتماد على طريقة رسمية، آمنة، وسريعة مباشرة من "أندرويد" إلى أجهزة "أبل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
اندرويد
ابل
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
تيسير
الجدي
عزيز
بيرة
التش
