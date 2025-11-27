ما هي المدة الامنة في العمل أمام الشاشات وكيف نحمي أعيننا؟

ووفقا للبروفيسور، الحد الأقصى لوقت العمل المريح على الكمبيوتر يتراوح بين 4 و6 ساعات يوميا، مع التأكيد على أن إرهاق العين لا يعتمد فقط على مدة الاستخدام، بل أيضا على طريقة جدول العمل.وينصح بالعمل على فترات 45 دقيقة، تليها استراحة إلزامية تتراوح بين 10 و20 دقيقة لإراحة العينين.وقال: "الوقت الآمن للعمل على الكمبيوتر دون إجهاد العينين والدماغ هو 4-6 ساعات، شرط أن يترافق العمل مع فترات راحة متناوبة بين النشاط والراحة. خلال هذه الاستراحات، يجب تجنب القراءة أو النظر إلى الشاشة لمنح العينين فرصة للاسترخاء".وأشار إلى أن الشاشات الحديثة، على عكس شاشات CRT القديمة، لا تؤثر سلبا على الرؤية، فهي تخضع لاختبارات صحية ولا تُطرح للبيع إلا إذا استوفت معايير السلامة.وأضاف: "لا أساس طبي لنظارات ، فهي مشروع تجاري بحت. الشاشات الحديثة آمنة تماما للبشر، لكن ضبط السطوع والتباين ومسافة المشاهدة بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية".وأضاف أن أي شعور بجفاف أو تعب أو حرقة في العينين يستدعي مراجعة طبيب عيون لتشخيص سبب الانزعاج البصري وعلاجه.