رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
رسائل صوتية الى نص.. واتساب يطلق ميزة جديدة
منوعات
2025-11-28 | 01:12
السومرية نيوز
– منوعات
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تُسمّى Voice Message Transcripts، والتي تتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب على أجهزتهم مباشرة.
وتهدف الميزة إلى تسهيل
قراءة
الرسائل الصوتية في الأماكن المزدحمة، أثناء الاجتماعات، أو حين يكون الاستماع غير مناسب، مع الحفاظ على الخصوصية الكاملة.
والميزة متاحة الآن لمستخدمي أندرويد وآيفون على حد سواء، مع دعم لغات متعددة؛ ما يجعل تجربة قراءة الرسائل الصوتية أكثر سهولة وسلاسة.
وتؤكد واتساب أن عملية التحويل تتم على جهاز المستخدم فقط؛ ما يحافظ على تشفير الرسائل وخصوصيتها من طرف إلى طرف.
لتفعيل الخاصية، يجب اتباع الخطوات التالية. أولًا فتح تطبيق واتساب والانتقال إلى الإعدادات واختيار قسم المحادثات وتفعيل خيار Voice message transcripts.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه عند اختيار اللغة المفضلة للتحويل، يجب مراعاة أن تكون اللغة نفسها المستخدمة في الرسائل الصوتية لتفادي الأخطاء.
وبعد التفعيل، يمكن للمستخدم تحويل أي رسالة صوتية إلى نص عبر الضغط مطولًا على الرسالة ثم اختيار Transcribe، لتظهر أسفل الرسالة نسخة مكتوبة يمكن قراءتها أو نسخها.
اللغات وحدود الميزة
وتدعم الميزة العديد من اللغات المختلفة. فعلى منصة أندرويد تدعم
الإنجليزية
،
الإسبانية
،
البرتغالية
، الروسية، وعدد محدود من اللغات الأخرى. أما على نظام iOS، تدعم الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، الإسبانية، ولغات إضافية.
ومع ذلك، قد تظهر رسالة Transcript unavailable في حال كانت اللغة غير مدعومة، أو جودة التسجيل ضعيفة بسبب الضوضاء، أو لم يتم ضبط اللغة بشكل صحيح.
خصوصية المستخدم
أبرز ما في هذه الميزة هو أن الصوت والنص الناتج يبقيان على الجهاز فقط، ولا يُرسل أي شيء إلى خوادم واتساب. وهذا يضمن الحفاظ على سرية المحادثات، ويمنع أي وصول خارجي إلى محتوى الرسائل الصوتية أو النصوص الناتجة عنها.
أبرز الفوائد
ومن أبرز فوائد ميزة تحويل الصوت إلى نص قراءة الرسائل في الأماكن المزدحمة أو الصاخبة ومراجعة محتوى الرسائل الصوتية بسرعة دون الحاجة لتشغيل الصوت، والاحتفاظ بنسخة مكتوبة للرسائل المهمة أو توثيقها. كذلك هي مهمة عند استخدام التطبيق في المكاتب أو الأماكن العامة دون إزعاج الآخرين.
ومع هذه الميزة، يصبح واتساب أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، خاصة لمن يفضلون قراءة الرسائل بدلًا من الاستماع إليها، أو يحتاجون للسرعة والدقة في متابعة محادثاتهم اليومية.
