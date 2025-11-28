الصفحة الرئيسية
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548372-638999193371290457.jpg
هاتفك يتجسس عليك.. اليك الحلول
منوعات
2025-11-28 | 04:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
مع الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في مختلف جوانب الحياة اليومية، من العمل والتواصل إلى إدارة الحسابات البنكية، أصبحت هذه الأجهزة هدفًا مغريًا لبرامج التجسس التي تعمل بصمت ودون أن تترك أثرًا واضحًا.
وحذّر خبراء الأمن الرقمي من أن الهواتف الذكية قد تكون هدفًا خفيًا لبرامج التجسس الخبيثة التي غالبًا ما يتم تثبيتها دون علم المستخدم، حيث تراقب هذه البرمجيات النشاط على الجهاز، وتسرق البيانات الشخصية، ثم ترسلها إلى جهات خارجية.
وأكد الخبراء أن هذه البرمجيات قد تظهر على شكل تطبيقات عادية أو مفيدة، ما يجعل اكتشافها صعبًا إلا عند ملاحظة بعض العلامات التحذيرية.
ومن أبرز هذه العلامات:
سلوك غريب للهاتف: يصبح الجهاز أبطأ فجأة، تتوقف التطبيقات عن العمل بشكل طبيعي أو يتجمد، حتى دون استخدام مكثف.
. استنزاف مفاجئ للبطارية أو البيانات: تعمل برامج التجسس في الخلفية باستمرار، وقد تستخدم بيانات الإنترنت لإرسال المعلومات، مما يؤدي إلى استهلاك البطارية بسرعة.
. ظهور تطبيقات غير مألوفة: قد تظهر برمجيات التجسس في شكل تطبيقات تبدو عادية، أو تختفي من الشاشة لكنها تظل موجودة عند مراجعة قائمة التطبيقات.
. سلوك غريب للجهاز: نوافذ منبثقة، إشعارات أو رسائل غير معتادة، وتشغيل الميكروفون أو الكاميرا دون إذن المستخدم، جميعها مؤشرات تحذيرية تستدعي الانتباه.
وشدد خبراء الأمن الرقمي على أهمية تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام، وتثبيت برامج حماية موثوقة، وتجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير رسمية للحفاظ على أمان الهواتف وخصوصية البيانات.
خطوات للحماية
إذا لاحظت علامات مشابهة، فإليك الخطوات التي ينصح بها الخبراء لتحديد وإزالة التجسس من هاتفك.
أولاً افحصْ قائمة التطبيقات المثبتة من خلال فتح إعدادات الهاتف ومراجعة قائمة التطبيقات بعناية، حتى تلك التي تُظهرها تطبيقات النظام أو التطبيقات مخفية. احذفْ أي تطبيق لا تتذكر تثبيته.
في السياق عينه، من المهم استخدم برنامج موثوق مضاد للفيروسات ومكافحة التجسس، وتشغيل فحص شامل قد يكشف برامج التجسس ويزيلها تلقائيًا.
وإذا فشلت كل المحاولات، يمكنك إعادة ضبط الهاتف لإعدادات المصنع لمسح جميع البيانات. وهذا قد يكون آخر حل لإزالة أي برمجيات خبيثة، لكن تأكّد أولًا من عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة.
تفادي التجسس
لتفادي التجسس مستقبلًا، تجنب تثبيت التطبيقات من مصادر غير رسمية أو غير موثوقة واحرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام.
فالتحديثات غالبًا ما تسد ثغرات قد يستغلها المتسللون. ولمزيد من الأمان استخدم كلمات مرور قوية وفعل الحماية PIN لقفل هاتفك، وكن حذرًا من ترك الهاتف دون قفل أو مشاركة كلمة المرور مع أشخاص لا تثق بهم.
