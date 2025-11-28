بقرار قضائي مصري... "الملحد" يعرض في دور السينما المصرية

بعد أشهر من المنع، قررت في مصر، رفض دعوى منع عرض فيلم "الملحد" للمخرج والمقتبس عن لإبراهيم . وقالت المحكمة إن الفيلم حاصل على ترخيص من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عام 2023.وكان من المقرر عرض الفيلم نهاية عام 2024 لكن قبل عرضه بساعات صدر قرار بتأجيله نظراً لدعوى قضائية تقدم بها المحامي للمطالبة بمنع عرض الفيلم، بدعوى كونه عملاً فنياً يسيء للإسلام.كما واجه الفيلم لاحقاً عدة دعاوى قضائية طالبت بمنعه من العرض، ودعوات للمقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.وأعلن الكاتب والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الأحد، أن القضاء المصري "رفض كل دعاوى منع عرض"، فيلمه "الملحد".وكتب عيسى: " قضاء مصر يحكم حكمًا ساطعًا ناصعًا بعرض فيلم (الملحد) ويرفض كل دعاوى منع عرض الفيلم، الكلمة الآن في يد أجهزة .. قضاء مصر أعلن قضاءه لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره".وكان عيسى، قد أثار مؤخرًا قضية منع عرض الفيلم، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، بدا عاتبًا فيها على السينمائيين المصريين، وقال آنذاك إنّ فيلمه هو: "الفيلم المصري الوحيد الممنوع من العرض في النصف قرن الأخير".وفيلم "الملحد" من تأليف الكاتب المصري إبراهيم عيسى، وإخراج محمد ، ويتناول "قضية التطرف الديني والإلحاد"، التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع. ويضم على قائمة أبطاله، الفنانون: أحمد حاتم، ، ، ، ، ، ، وتارا عماد.