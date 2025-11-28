العثور على أندر "زهرة" في العالم

ووثق العلماء اللحظة المؤثرة التي عثروا فيها على زهرة "رافليسيا هاسيلتي" (Rafflesia hasseltii) النادرة، حيث انهمرت دموع عالم الأحياء الإندونيسي سبتـيان أندريكي تأثرا بمشاهدة الزهرة تتفتح لحظة وصول الفريق.وقطع الدكتور ثوروجد، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة أوكسفورد، أياما وليالي في أدغال سومطرة الإندونيسية بحثا عن هذه الزهرة الاستثنائية التي لا تتفتح سوى لبضعة أيام فقط في العام.وفي لحظة لا تصدق، تمكن الفريق من رصد اللحظة بالضبط التي تفتحت فيها الزهرة بعد تسعة أشهر من النمو. وعندما بدأ الدكتور ثوروجد في التصوير، انهار أندريكي بالبكاء عند رؤية الزهرة النادرة.وقال الدكتور ثوروجود: "لحظات كهذه لا تنسى.. كانت الرحلة شاقة والزهرة استثنائية لدرجة أننا تأثرنا عاطفيا للغاية".ويعد هذا النوع من الزهور من أندر الأنواع في العالم، حيث تعيش الزهرة الطفيلية العملاقة متخفية داخل أحد أنواع النباتات المتسلقة، ولا تظهر فوق الأرض إلا لبضعة أيام فقط كل عام.وأضاف ثوروجود: "من المستحيل تقريبا توقع تفتح هذه الزهرة.. تستغرق البراعم 9 أشهر لتنمو، ثم تتفتح لبضعة أيام فقط، لكن هذه الزهرة فتحت بتلاتها أمام أعيننا، وكأنها خصصت هذه اللحظة من أجلنا".ويواجه هذا النوع النادر من الزهور خطر الانقراض بسبب تدمير موائله الطبيعية، ما دفع جامعة أوكسفورد للإعلان عن إنشاء أول مجموعة عمل دولية للحفاظ على هذه الزهرة الاستثنائية.