لماذا نشعر بالألم عند مشاهدة الأفلام العنيفة او العاطفية؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
01:00 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548388-638999296373043473.jpg
لماذا نشعر بالألم عند مشاهدة الأفلام العنيفة او العاطفية؟
منوعات
2025-11-28 | 07:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
51 شوهد
كشفت دراسة حديثة كيفية استجابة الدماغ للمشاهد المؤلمة في الأفلام، موضحة أن دماغ المشاهد يعيد تمثيل الألم داخليًا عند رؤية العنف على الشاشة.
تناولت دراسة علمية جديدة آلية تفاعل الدماغ مع اللقطات العنيفة التي تظهر في الأفلام، موضحة كيف تعيد أدمغتنا إنتاج الإحساس بالألم عند مشاهدة مشاهد قاسية، فيشعر المشاهد بالانقباض أو الارتجاف كما لو كان يعيش التجربة نفسها.
ومن مشهد بتر الذراع في فيلم 127 ساعة إلى نزع ظفر الإصبع في البجعة السوداء، لطالما وُجهت تساؤلات حول سبب الارتباك الجسدي الذي تثيره مثل هذه اللقطات، وهو ما بدأت الدراسة الحديثة في تفسيره باستفاضة.
وتبيّن أن الدماغ لا يكتفي بمعالجة الصورة بصريًا، بل يفعّل دوائر حسية داخلية مشابهة لتلك التي تتعامل مع الألم أو اللمس. ووجد الباحثون أن مناطق دماغية كان يُعتقد سابقًا أنها مخصصة للمعالجة البصرية تتجاوب أيضًا مع الإحساس الجسدي. فعند مشاهدة العنف أو اللمس أو الإصابة، تنشط مناطق اللمس في الدماغ بأنماط تتوافق بدقة مع الجزء الذي يتعرض للأذى على الشاشة.
وقال الدكتور نيكولاس هيدجر، الباحث الرئيس في الدراسة: «عندما تشاهد شخصًا يتعرض للوخز أو الأذى، تُظهر مناطق الدماغ المسؤولة عن اللمس أنماطًا تحاكي الجزء المصاب، وكأن الدماغ يرسم تأثير المشهد على جسدك رغم غياب أي تماس حقيقي».
واعتمدت الدراسة على تحليل نشاط أدمغة 174 مشاركًا خلال مشاهدتهم مجموعة متنوعة من الأفلام. وأظهرت النتائج أن المناطق البصرية تحتوي على «خرائط جسدية» مشابهة لتلك الخاصة بالإحساس اللمسي، ما يشير إلى أن الإدراك البصري والحسي يرتبطان ببعضهما ارتباطًا وثيقًا داخل الدماغ.
وأوضح هيدجر أن هذا التفاعل بين الحواس ليس أحادي الاتجاه، بل يجري فيه تبادل دائم للمعلومات. فالشخص الذي يتحرك في الظلام يعتمد على اللمس لتكوين تصور داخلي للمحيط، حتى في ظل ضعف الإشارات البصرية، ما يعكس الدور التكاملي للحواس في تشكيل فهمنا للعالم.
وأشارت الدراسة إلى أن رؤية شخص آخر يتألم قادرة على إثارة إحساس مشابه لدى المشاهد، وهو ما يفسّر الشعور بالانقباض من مشاهد مثل اضطرار إحدى الشخصيات في سلسلة Saw إلى بتر قدمها للنجاة.
ويرى الباحثون أن لهذه النتائج أهمية سريرية، إذ يمكن أن تساعد في تعزيز فهم اضطرابات مثل التوحد. وذكر هيدجر أن بعض النظريات تشير إلى أن محاكاة ما نراه تسهم في فهم تجارب الآخرين، وقد تعمل هذه العملية بشكل مختلف لدى المصابين بالتوحد. وأضاف أن الاختبارات الحسية التقليدية قد تكون مرهقة للأطفال أو المصابين باضطرابات عصبية، في حين قد يوفر تحليل نشاط الدماغ أثناء مشاهدة الأفلام وسيلة أسهل وأكثر قبولًا للتشخيص والبحث.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
لماذا تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟
11:50 | 2025-09-28
هل ستؤثر مسلسلات لامين العاطفية على مستواه؟
11:30 | 2025-11-01
كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟
06:26 | 2025-10-07
سر المشاجرة العنيفة.. فينيسيوس حاول ضرب لامين يامال
13:10 | 2025-10-26
الافلام
الالم
مشاهدته
البجع
نيكول
عزيز
كوين
كولا
الجت
فيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
دوليات
38.2%
02:37 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
02:37 | 2025-11-28
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
اقتصاد
28.31%
02:05 | 2025-11-27
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
02:05 | 2025-11-27
الأمطار تقتحم أجواء العراق الأسبوع المقبل
محليات
18.21%
01:19 | 2025-11-27
الأمطار تقتحم أجواء العراق الأسبوع المقبل
01:19 | 2025-11-27
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
دوليات
15.27%
13:00 | 2025-11-26
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
13:00 | 2025-11-26
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
الأكثر مشاهدة
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
اخترنا لك
خطر يهدد صحتك الجسدية والنفسية.. لا تهمله
09:00 | 2025-11-28
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
08:05 | 2025-11-28
العثور على أندر "زهرة" في العالم
06:28 | 2025-11-28
بقرار قضائي مصري... "الملحد" يعرض في دور السينما المصرية
06:10 | 2025-11-28
هاتفك يتجسس عليك.. اليك الحلول
04:15 | 2025-11-28
رسائل صوتية الى نص.. واتساب يطلق ميزة جديدة
01:12 | 2025-11-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.