خطر يهدد صحتك الجسدية والنفسية.. لا تهمله

وتقول إن الوضعيات الرتيبة لفترات طويلة، مثل العمل المكتبي الخامل، قد تؤدي إلى تشنجات عضلية، وضعف تدفق الدم، وإجهاد الجهاز العصبي، وهو ما ينعكس سلبا على النفسية.وتوضح: "يصاب الجسم بالإرهاق، ويضطرب النوم، وتظهر المشاعر السلبية والقلق، وقد يؤدي الأمر إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية."وتوصي الطبيبة باتباع نهج شامل للوقاية من هذه المشكلات، من خلال التناوب بين العمل الذهني والراحة النشطة. تقول: "ينصح بعد كل 20-30 دقيقة من العمل المكتبي بممارسة تمارين الإحماء لمدة 5-10 دقائق، إذ تساعد التمارين الرياضية على تخفيف الضغط على الجهاز العصبي."كما تؤكد على أهمية النشاط البدني خارج ساعات العمل، مثل المشي والتجوال في الهواء الطلق لمدة 40-60 دقيقة يوميا، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تساعد على تحسين اللياقة البدنية والصحة النفسية والعاطفية.