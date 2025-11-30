Alsumaria Tv
البث المباشر
أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. احمي بياناتك

منوعات

2025-11-30 | 10:30
أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. احمي بياناتك
السومرية نيوز – منوعات
أطلقت شركة أبل تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي أجهزة آيفون 15 و16 و17، تحثهم على ضرورة تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار من iOS، بعد اكتشاف مخاطر أمنية قد تعرّض بيانات المستخدمين للاختراق في حال تجاهل التحديث.

ويأتي هذا التحذير بعد تداول تقارير تقنية تفيد بأن التحديث الأخير من iOS 26 يتضمّن ترقيات أمنية حساسة تمنع استغلال ثغرات كانت تُستخدم للوصول إلى المعلومات الشخصية بشكل خفي.
تعزيز الأمان الرقمي
وتؤكد أبل أن تحديث iOS 26 ليس مجرد تحسينات شكلية أو إضافات بسيطة، بل يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمان الرقمي.
ويتضمن التحديث منعًا لأساليب استخراج البيانات الصامتة، وهي طرق قد يستخدمها مهاجمون للوصول إلى الملفات الشخصية، مثل: الصور، بيانات الموقع، المعلومات الصحية، وحتى كلمات المرور المخزّنة.
كما يشمل التحديث تحسينًا في آليات فحص التطبيقات ومنح الصلاحيات، بحيث يصبح من الصعب على أي تطبيق غير موثوق جمع بيانات الجهاز دون علم المستخدم.
وتمنح هذه التحديثات طبقة إضافية من الحماية خاصة في ظل ازدياد محاولات الاختراق حول العالم خلال الفترة الأخيرة.
الأجهزة المتأثرة
التحذير موجّه تحديدًا للمستخدمين الذين يملكون أجهزة آيفون 15 و16 و17.
وتشير أبل إلى أن هذه الأجهزة هي الأكثر عرضة لعمليات استغلال الثغرات المكتشفة، بحكم أنها تعتمد على تقنيات جديدة تتطلب تحديثات أمنية مستمرة.
لذلك، فإن عدم تثبيت iOS 26 يبقي الجهاز مكشوفًا أمام احتمالات اختراق عالية مقارنةً بمن قاموا بالتحديث بالفعل.
ووفقًا للمحللين التقنيين، فإن تأجيل التحديثات الأمنية يعد أحد أكبر أخطاء المستخدمين. فالثغرات التي تُكتشف عادة ما تُنشر، لاحقًا، في تقارير علنية، مما يجعلها معلومات متاحة للمخترقين.
وبذلك، يصبح أي جهاز أكثر عرضة للاستهداف، سواء عبر تطبيقات خبيثة أو عبر اتصال الإنترنت أو حتى الروابط الاحتيالية.
وتقول أبل إن التهديد حقيقي وليس نظرياً، وإن العديد من الأدوات التي تستغل الثغرات أصبحت منتشرة بالفعل.
ومن هنا جاء التحذير بضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية الخصوصية.
ولتحديث جهازك افتح الإعدادات، وانتقل إلى عام، واختر تحديث البرنامج، واضغط تنزيل وتثبيت إذا ظهر تحديث iOS 26.
وتأكد من شحن البطارية واتصالك بشبكة "واي فاي" قبل البدء.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Play
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
Play
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Play
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
Play
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
Play
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
Play
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Play
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
Biotic
Play
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Play
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
Play
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
Play
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
Play
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
Play
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
Play
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
اخترنا لك
مشروب يحمي الدماغ من مضاعفات قلة النوم.. هل تعرفه؟
10:52 | 2025-11-29
خطر يهدد صحتك الجسدية والنفسية.. لا تهمله
09:00 | 2025-11-28
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
08:05 | 2025-11-28
لماذا نشعر بالألم عند مشاهدة الأفلام العنيفة او العاطفية؟
07:26 | 2025-11-28
العثور على أندر "زهرة" في العالم
06:28 | 2025-11-28
بقرار قضائي مصري... "الملحد" يعرض في دور السينما المصرية
06:10 | 2025-11-28

