أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. احمي بياناتك

ويأتي هذا التحذير بعد تداول تقارير تقنية تفيد بأن التحديث الأخير من iOS 26 يتضمّن ترقيات أمنية حساسة تمنع استغلال ثغرات كانت تُستخدم للوصول إلى المعلومات الشخصية بشكل خفي.تعزيز الأمان الرقميوتؤكد أبل أن تحديث iOS 26 ليس مجرد تحسينات شكلية أو إضافات بسيطة، بل يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمان الرقمي.ويتضمن التحديث منعًا لأساليب استخراج البيانات الصامتة، وهي طرق قد يستخدمها مهاجمون للوصول إلى الملفات الشخصية، مثل: الصور، بيانات الموقع، المعلومات الصحية، وحتى كلمات المرور المخزّنة.كما يشمل التحديث تحسينًا في آليات فحص التطبيقات ومنح الصلاحيات، بحيث يصبح من الصعب على أي تطبيق غير موثوق جمع بيانات الجهاز دون علم المستخدم.وتمنح هذه التحديثات طبقة إضافية من الحماية خاصة في ظل ازدياد محاولات الاختراق حول العالم خلال الفترة الأخيرة.الأجهزة المتأثرةالتحذير موجّه تحديدًا للمستخدمين الذين يملكون أجهزة آيفون 15 و16 و17.وتشير أبل إلى أن هذه الأجهزة هي الأكثر عرضة لعمليات استغلال الثغرات المكتشفة، بحكم أنها تعتمد على تتطلب تحديثات أمنية مستمرة.لذلك، فإن عدم تثبيت iOS 26 يبقي الجهاز مكشوفًا أمام احتمالات اختراق عالية مقارنةً بمن قاموا بالتحديث بالفعل.ووفقًا للمحللين التقنيين، فإن تأجيل التحديثات الأمنية يعد أحد أكبر أخطاء المستخدمين. فالثغرات التي تُكتشف عادة ما تُنشر، لاحقًا، في تقارير علنية، مما يجعلها معلومات متاحة للمخترقين.وبذلك، يصبح أي جهاز أكثر عرضة للاستهداف، سواء عبر تطبيقات خبيثة أو عبر اتصال الإنترنت أو حتى الروابط الاحتيالية.وتقول أبل إن التهديد حقيقي وليس نظرياً، وإن العديد من الأدوات التي تستغل الثغرات أصبحت منتشرة بالفعل.ومن هنا جاء التحذير بضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية الخصوصية.ولتحديث جهازك افتح الإعدادات، وانتقل إلى عام، واختر تحديث البرنامج، واضغط تنزيل وتثبيت إذا ظهر تحديث iOS 26.وتأكد من شحن البطارية واتصالك بشبكة " " قبل البدء.