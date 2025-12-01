الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
الكشف عن نسبة الأمية في العراق
احمي حاسوبك بخطوات بسيطة
احمي حاسوبك بخطوات بسيطة
منوعات
2025-12-01 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
مع تزايد الاعتماد على الحواسيب في العمل والترفيه، يغفل كثير من المستخدمين أن
تجاهل
الصيانة الدورية قد يؤدي إلى مشاكل مفاجئة. كثيرًا ما نستخدم الحواسيب اليومية دون منحها العناية الكافية، ما ينعكس على بطء الأداء، أعطال مفاجئة، أو حتى فقدان البيانات المهمة.
لتجنب هذه المشكلات، نقدم نصائح عملية تساعد على الحفاظ على الحاسوب ليعمل بسلاسة وكفاءة على المدى الطويل، مع الحفاظ على بياناتك وأداء جهازك الأمثل.
الغبار والتبريد
من أكثر العوامل التي تؤثر على أداء الحاسوب، وهي غالبًا ما يتم إهمالها، تراكم الغبار داخل المراوح وفتحات التهوية والمكونات الداخلية. وهذا التراكم يقود إلى ارتفاع حرارة الجهاز.
وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب في أعطال أو إبطاء الأداء. ولتفادي ذلك، قم بإيقاف الجهاز وفصله عن الكهرباء قبل التنظيف، واستخدم هواء مضغوط أو فرشاة مضادة للكهرباء الساكنة لتنظيف الفتحات والمراوح بلطف.
ويجب تنظف الجهاز كل 3 إلى 6 أشهر، أو بوتيرة أكبر إذا كانت بيئتك مليئة بالغبار أو لديك حيوان أليف. ونتيجة للنظافة المنتظمة، يصبح الجهاز أبرد وأقل ضوضاءً وأكثر استقرارًا في الأداء.
صيانة النظام والبرامج
الإهمال في تحديث نظام التشغيل والبرامج أو تعريفات القطع، قد يؤدي إلى مشكلات في التوافق، بطء، أو أخطاء غير متوقعة.
كما أن تراكم الملفات المؤقتة temp files والكاش أو البرامج المهجورة، يمكن أن يثقل على أداء الجهاز ويبطئ الإقلاع.
ومن الإجراءات الموصى بها لتفادي هذه الحالة، تنظيف الملفات غير الضرورية من حين إلى آخر، وتحديث النظام وبرامج التشغيل بشكل دوري لضمان أداء مستقر.
حماية البيانات
أغلب مستخدمي الحواسيب يهملون تمامًا مسألة النسخ الاحتياطي للبيانات الهامة، مثل المستندات الشخصية أو الصور. لكن الفقدان المفاجئ للبيانات بسبب عطل في القرص الصلب أو فيروس قد يؤدي إلى خسارة لا تعوّض.
لذا اجعل النسخ الاحتياطي أمرًا دورياً على قرص خارجي أو سحابة حتى تتجنّب الكارثة في حال حدوث عطل غير متوقع.
إدارة الموارد
بعناية
إن تشغيل برامج كثيرة في الخلفية، أو ترك الجهاز يعمل دائمًا بلا توقف، أو استخدامه على سطح يمنع التهوية كالسجادة مثلاً، كلها ممارسات تؤثر على عمر الجهاز وأدائه.
ومن الأفضل إغلاق البرامج غير الضرورية عند الانتهاء منها، وتشغيل الجهاز على سطح ثابت ومرتفع قليلًا عن الأرض وتوفير تهوية جيدة وعدم الضغط على المعالج أو المراوح دون داع.
في الختام لا بد من الإشارة إلى أن هذه النصائح التي قد تبدو بسيطة، لكنها في كثير من الأحيان تُحدّد الفرق بين جهاز ينتهي عمره سريعًا، وآخر يستمر سنوات بكفاءة.
فالاعتناء بالصيانة والتنظيف والتحديث وإدارة الموارد والنسخ الاحتياطي يقلّل من الأعطال ويسرّع الأداء ويطيل عمر الجهاز. فالوقاية خير من العلاج، وقليل من الوقت كل بضعة أشهر يوفر عليك عبئا كبيرا لاحقًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
احمي
حاسوبك
إدارة الموارد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
كارثة
تجاهل
التش
سومر
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
