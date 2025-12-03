نبوءة بابا فانغا المرتقبة لعام 2025 تثير الجدل قبل قرعة كأس العالم.. ما القصة؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548915-639003540332625983.png
نبوءة بابا فانغا المرتقبة لعام 2025 تثير الجدل قبل قرعة كأس العالم.. ما القصة؟
منوعات
2025-12-03 | 05:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
217 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تثير نبوءة منسوبة للعرّافة البلغارية الشهيرة
بابا فانغا
جدلا
واسعا، مع اقتراب موعد يعتقد البعض أنه قد يشهد تحقق أحد أكثر توقعاتها إثارة.
أصبحت
بابا فانغا
، التي توفيت عام 1996، شخصية محورية في عالم التنجيم ونظريات المؤامرة، بعدما عدّ مؤيدوها أن عددا من تنبؤاتها الغامضة تحقق بالفعل، مثل هجمات
11 سبتمبر
وجائحة كوفيد-19.
وترتبط النبوءة المتداولة بعام 2025 بتوقع مفاده أن البشر سيتواصلون مع حياة ذكية خارج الأرض هذا العام. ويرى بعضهم أن هذه النبوءة قد تتجسد خلال قرعة
كأس العالم
2026 المقبلة، المقرر إقامتها يوم الجمعة في العاصمة الأمريكية
واشنطن
.
وتشير الروايات المنقولة عن العرّافة إلى رؤية تضمنت ظهور "نور جديد في السماء" فوق حدث عالمي كبير، يفسره البعض على أنه جسم طائر سيتيح للبشرية لقاء كائنات فضائية للمرة الأولى، مقدّما "إجابات بدلا من الخوف".
ورغم أن فانغا لم تحدد ماهية الحدث الرياضي في رؤيتها، يؤمن مريدوها بأن القرعة العالمية، التي يشاهدها مئات الملايين حول العالم، تمثل السيناريو الأقرب لحدوث هذه اللحظة المزعومة.
ولم تترك
بابا
فانغا أي تسجيلات مكتوبة لنبوءاتها؛ إذ تستند أغلب الروايات إلى ما نقلته قريبتها كراسيميرا ستويانوفا، أو إلى أتباع وثّقوا "رؤاها" بعد وفاتها، وسط اتهامات دائمة بإساءة تفسير أقوالها أو المبالغة فيها.
وخلال الحفل المرتقب، سيتم توزيع المنتخبات الـ48 المتأهلة على 12 مجموعة، لتحديد مواجهات المرحلة الافتتاحية للبطولة المقرر إقامتها صيف العام المقبل في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
ورغم أن القرعة ليست حدثا رياضيا فعليا، فإنها تمهّد الطريق لأكثر البطولات مشاهدة في العالم، والتي يتابعها ما بين 1.5 و5 مليارات شخص، ما يجعلها —بحسب البعض— "الفرصة الأخيرة" لثبوت صحة تنبؤ بابا فانغا قبل حلول عام 2026.
وتعززت التكهنات مؤخرا مع اقتراب مرور الجسم البينجمي الغامض 3I/ATLAS بأقرب نقطة له من الأرض في 19
ديسمبر
، وهو ما دفع البعض إلى الادعاء بأن النبوءة تحققت بالفعل.
وعلى الرغم من تأكيد
وكالة ناسا
وعلماء فلك أنه مجرد مذنب هامد، يواصل آخرون الاعتقاد بأنه قد يكون مركبة فضائية.
كما طرح البعض احتمالات بديلة للضوء الموصوف في رؤية فانغا، مثل زخة نيزكية أو الشفق القطبي أو الانفجار النجمي المتوقع لنجم T Coronae Borealis على بعد 3000 سنة ضوئية، والذي يُتوقع أن يكون مرئيا من الأرض.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
06:33 | 2025-11-28
السومرية تنشر نتائج قرعة بطولة كأس العراق للموسم 2025-2026
04:09 | 2025-10-09
ترامب يقرر حضور قرعة كأس العالم 2026
17:22 | 2025-12-01
قرعة الغد ستحسم كل شيء: مباراة واحدة تفصل العراق عن كأس العالم 2026
03:19 | 2025-11-19
نبوءة بابا فانغا المرتقبة لعام 2025
قبل قرعة كأس العالم
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
بابا فانغا
وكالة ناسا
11 سبتمبر
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
39.65%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
34.51%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
16.22%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.62%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
اخترنا لك
24 ساعة بلا نوم تساوي 4 كؤوس من الكحول.. احذروا الحرمان الليلي!
07:34 | 2025-12-03
"غسالة بشرية".. كبسولة ذكية تغسل جسدك وروحك
05:10 | 2025-12-03
كيف نميّز الأغاني الحقيقية من المصطنعة بالذكاء الاصطناعي؟
02:59 | 2025-12-03
دراسة تكشف.. امتلاك الاطفال الهاتف قبل سن 12 يسبب هذه الامراض
10:50 | 2025-12-02
قبل تطبيق "قانون الحظر".. إنستغرام يتحرك
06:27 | 2025-12-02
غوغل تكشف عن تحديث يتيح للشركات الاطلاع على رسائل الموظفين النصية!
04:30 | 2025-12-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.