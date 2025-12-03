24 ساعة بلا نوم تساوي 4 كؤوس من الكحول.. احذروا الحرمان الليلي!

ورغم أن هذه العواقب أقل حدة من الأرق المزمن، فإن الحرمان الحاد من النوم يشبه — وفق إحدى الدراسات — تأثير شرب أربعة كؤوس من الكحول، كما يدفع المراهقين لاستهلاك مئات السعرات الحرارية الإضافية.ما الذي يحدث خلال 24 ساعة من السهر؟الصباح الباكر: تشعر بالإرهاق منذ لحظة الاستيقاظ، إذ يحاول الجسم التعويض عبر زيادة هرمونات اليقظة، ما يسبب ارتعاشا خفيفا وانتفاخا حول العينين.بعد ساعة: يرتفع الكورتيزول بشكل كبير، مانحا يقظة مؤقتة لكنها ناتجة عن التوتر، ما يضعف المناعة ويزيد القلق.منتصف الصباح: قد يتحسن المزاج لدى البعض، بينما يعاني آخرون من ضباب ذهني يضعف التركيز والذاكرة.وقت الغداء: تتزايد الشهية نتيجة اضطراب هرمونات الجوع، خصوصا تجاه النشويات، ما يجعل تناول وجبة ثقيلة سببا في نعاس حاد.بعد الظهر: قد تحدث نوبات نوم قصيرة لا إرادية تشكل خطرا أثناء القيادة، وتصبح الانفعالات أشد بسبب فرط نشاط مراكز العاطفة في الدماغ.المساء: يتراكم التعب ويضعف التركيز. ويُفضل تجنب القيلولة أو الأطعمة الثقيلة للحفاظ على الإيقاع الطبيعي والقدرة على النوم ليلا.وتؤكد الدراسات أن النوم ليس رفاهية، بل حاجة بيولوجية أساسية، وأن ليلة سهر واحدة كفيلة بإظهار تأثيرات تطال الجسد والعقل طوال اليوم التالي.