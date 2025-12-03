الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548941-639003709110142797.webp
لم تطرق سابقا.. أندرويد بصدد اطلاق ميزة تحدد سبب المكالمة قبل الاتصال
منوعات
2025-12-03 | 10:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
40 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
بدأ نظام أندرويد باختبار ميزة جديدة داخل تطبيق الاتصال الافتراضي تهدف إلى تحسين تجربة المكالمات الهاتفية، وذلك من خلال السماح للمتصل بتحديد سبب المكالمة قبل إجراء الاتصال.
وتظهر هذه المعلومة على شاشة المتلقي مباشرة، وهي خطوة تهدف إلى تقليل
تجاهل
المكالمات المهمة، خصوصًا مع تزايد اعتماد المستخدمين على الرسائل النصية بدلاً من الرد على الاتصالات الهاتفية.
اتصال أكثر ذكاء
تسعى أنظمة الهواتف الحديثة إلى إعادة إحياء المكالمات الهاتفية بطرق تجعلها أكثر وضوحًا وفعالية. وميزة Call Reason تمثل محاولة ذكية لمواكبة سلوك المستخدمين وتقديم معلومات إضافية تساعدهم على اتخاذ قرار أسرع بشأن الرد على المكالمات.
ومع توسّع اختبارها، قد تصبح جزءًا أساسيًا من تجربة الاتصال في أجهزة أندرويد خلال الفترة القادمة.
طريقة العمل
تتيح الميزة الجديدة للمتصل اختيار وصف مختصر لسبب الاتصال، مثل الإشارة إلى أن المكالمة عاجلة.
وبمجرد أن يضغط المتصل على زر الاتصال، تظهر هذه العبارة أسفل اسمه على شاشة هاتف الشخص الآخر.
وفي حال لم يتم الرد، تبقى إشارة "عاجل" أو الوصف المختار داخل سجل المكالمات، مما يساعد المتلقي على فهم أهمية المحاولة والرد عليها لاحقًا.
وتعتمد آلية العمل على أن يكون المتصل والمتلقي يستخدمان تطبيق الاتصال الأصلي في هاتف أندرويد، وأن يكون كل منهما محفوظًا في جهات اتصال الآخر. وهذا يضمن أن الميزة تعمل فقط ضمن نطاق موثوق بين أشخاص يعرفون بعضهم، مما يقلل فرص استغلالها من قبل المتطفلين أو الجهات المجهولة.
لماذا تعتبر مهمة؟
كثير من المستخدمين يتجنبون الرد على المكالمات المجهولة أو غير المتوقعة، خصوصًا مع انتشار المكالمات التسويقية.
فتقديم سبب للمكالمة يساعد في تحديد ما إذا كانت تستحق الرد فورًا، مما يقلل ضياع الفرص أو التأخر في التواصل، خاصة في الحالات الطارئة أو العاجلة، حيث قد لا يكون لدى المستخدم الوقت لإرسال رسالة نصية قبل الاتصال. لذلك، تساعد الميزة على نقل مستوى الأهمية بسرعة دون خطوات إضافية.
وفي السياق عينه، قد يكون للميزة الجديدة استخدام عملي في الحياة اليومية، حيث يمكن للآباء والموظفين، أو الزملاء في العمل، الاستفادة من توضيح طبيعة المكالمة مسبقًا، سواء كانت مكالمة عاجلة أو استفسارًا بسيطًا. ووجود المعلومة قبل الرد يجعل التواصل أكثر سلاسة ويحد من القلق المرتبط بالمكالمات المفاجئة.
قيود الميزة
ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، مما يعني أنها قد لا تعمل على جميع الأجهزة أو جميع الإصدارات. إضافة إلى ذلك، تقدم خيارًا واحدًا فقط وهو تمييز المكالمة بأنها عاجلة، لكن من المتوقع مستقبلاً إضافة خيارات متعددة أو نصوص مخصصة بحسب حالات الاستخدام المختلفة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
