متى يجب كشف حقيقة "سانتا كلوز" للأطفال؟

وكشفت دراسة الدولية التي أجريت في إكستر عام 2018، أن 72% من الآباء استمروا في دعم أسطورة سانتا، بينما 65% من الأطفال تابعوا اللعب بدور الإيمان رغم شكوكهم.ومع ذلك، شعر 15% من الأطفال وعبّر 10% عن غضبهم من استمرار الكذب لفترة طويلة.متى تكشف الحقيقة؟ويؤكد الخبراء على أنه "لا يوجد عمر محدد للكشف عن الحقيقة"، حيث يقول الدكتور روان كابيتاني، محاضر علم النفس التجريبي في ، إن "التوقيت يعتمد على جاهزية الطفل وحكم "، مشيرًا إلى "أهمية تقديم الأطفال الأكبر سنًا لمفهوم فريق سانتا، حيث يساهمون في الحفاظ على سحر الشخصية للأطفال الأصغر، باعتبار ذلك مرحلة نضج بدلًا من فقدان السحر".كما تشير بلاس ، خبيرة تطوير العاطفة للأطفال لصحيفة "إندبندنت"، إلى أن "الأطفال يبدؤون عادةً في التشكيك بين سن الخامسة والثانية عشرة، مع تطور القدرة على المنطق والمقارنة والوعي الاجتماعي".وتؤكد على "أهمية تهدئة الطفل، والتحقق من مشاعره، وتقديم تفسير صادق: "سانتا هو تقليد عائلي لإضافة البهجة والسحر، وليس لخداع الطفل".وتضيف أماندا غامر، عالمة نفس الأطفال، أن "اتباع إيقاع الطفل هو الأسلوب الأمثل. إذا طرح الطفل أسئلة مباشرة، فهذا دليل على استعداده لحقيقة ، بينما تحذر من سرد قصص معقدة عند الشك، لأنها قد تؤثر على ثقة الطفل".خلاصة الخبراء أن الهدف ليس الكشف عن الحقيقة في سن محددة، بل مساعدة الأطفال على الانتقال من الإيمان إلى فهم روح سانتا بطريقة دافئة وصادقة، تضمن استمرار استمتاعهم بسحر موسم الأعياد.