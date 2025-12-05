Alsumaria Tv
كلوني يثير الجدل بإعلان مشاركة زوجته في صياغة الدستور المصري

منوعات

2025-12-05 | 02:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كلوني يثير الجدل بإعلان مشاركة زوجته في صياغة الدستور المصري
204 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات

أثار تصريح الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني عاصفة من الجدل في مصر، بعد أن قال في مقابلة تلفزيونية إن زوجته، المحامية اللبنانية–البريطانية أمل علم الدين، "شاركت في صياغة الدستور المصري إبان حكم الإخوان المسلمين".


فقد أشعلت هذه العبارة القصيرة التي وردت على لسان كلوني مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت باباً واسعاً للتساؤلات حول حقيقة الدور الذي لعبته علم الدين في مصر خلال مرحلة سياسية شديدة الاضطراب.

وفي تصريحات متداولة من مقابلة إعلامية سابقة، تحدّث الممثل المخضرم بفخر عن مسيرة زوجته المهنية، قائلاً إنها "عملت على صياغة الدستور المصري عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة"، في سياق حديثه عن خبرتها القانونية في قضايا حقوق الإنسان والدساتير الدولية، واختلاف الاهتمامات بينهما.

لكن رغم أنّ تصريحات كلوني جاءت في إشارة إلى طبيعة عمل كل منهما المختلفة، إلا أن ربط اسم أمل بـ"دستور الإخوان" أثار ردود فعل واسعة بين المصريين.

ففور تناقل تلك المقاطع والتصريحات، تفجرت ضجة كبرى على مواقع التواصل. وبحسب مراقبين، ترجع حساسية الموضوع إلى عدة عوامل، أولها أن الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي قوبل بانتقادات واسعة، إذ اعتبرته قوى سياسية مدنية وثورية "منحازاً" لجماعة الإخوان. لذلك، فأي حديث عن مشاركة شخصية بارزة في صياغته يُعد قضية رأي عام.

ثانيا، لكون اسم أمل علم الدين معروف في مصر بسبب قضايا حساسة، فقد برز اسمها سابقاً حين شاركت ضمن فريق الدفاع عن أحد الصحافيين عام 2014. وبالتالي، فإن أي ارتباط لها بملف دستوري أو سياسي مصري يثير اهتماماً مضاعفاً.
