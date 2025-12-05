كلوني يثير الجدل بإعلان مشاركة زوجته في صياغة الدستور المصري

فقد أشعلت هذه العبارة القصيرة التي وردت على لسان كلوني مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت باباً واسعاً للتساؤلات حول حقيقة الدور الذي لعبته علم الدين في خلال مرحلة سياسية شديدة الاضطراب.وفي تصريحات متداولة من مقابلة إعلامية سابقة، تحدّث الممثل المخضرم بفخر عن مسيرة زوجته المهنية، قائلاً إنها "عملت على صياغة الدستور المصري عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة"، في سياق حديثه عن خبرتها القانونية في قضايا حقوق الإنسان والدساتير الدولية، واختلاف الاهتمامات بينهما.لكن رغم أنّ تصريحات كلوني جاءت في إشارة إلى طبيعة عمل كل منهما المختلفة، إلا أن ربط اسم أمل بـ"دستور الإخوان" أثار ردود فعل واسعة بين المصريين.ففور تناقل تلك المقاطع والتصريحات، تفجرت ضجة كبرى على مواقع التواصل. وبحسب مراقبين، ترجع حساسية الموضوع إلى عدة عوامل، أولها أن الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية خلال حكم الرئيس السابق قوبل بانتقادات واسعة، إذ اعتبرته قوى سياسية مدنية وثورية "منحازاً" لجماعة الإخوان. لذلك، فأي حديث عن مشاركة شخصية بارزة في صياغته يُعد قضية رأي عام.ثانيا، لكون اسم معروف في مصر بسبب قضايا حساسة، فقد برز اسمها سابقاً حين شاركت ضمن عن أحد الصحافيين عام 2014. وبالتالي، فإن أي ارتباط لها بملف دستوري أو سياسي مصري يثير اهتماماً مضاعفاً.