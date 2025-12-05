كلوني يثير الجدل بإعلان مشاركة زوجته في صياغة الدستور المصري

الصفحة الرئيسية
2025-12-05 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
أثار تصريح الممثل الأميركي الشهير
جورج كلوني
عاصفة من الجدل في
مصر
، بعد أن قال في مقابلة تلفزيونية إن زوجته، المحامية اللبنانية–البريطانية
أمل علم الدين
، "شاركت في صياغة الدستور المصري إبان حكم الإخوان المسلمين".
فقد أشعلت هذه العبارة القصيرة التي وردت على لسان كلوني مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت باباً واسعاً للتساؤلات حول حقيقة الدور الذي لعبته علم الدين في
مصر
خلال مرحلة سياسية شديدة الاضطراب.
وفي تصريحات متداولة من مقابلة إعلامية سابقة، تحدّث الممثل المخضرم بفخر عن مسيرة زوجته المهنية، قائلاً إنها "عملت على صياغة الدستور المصري عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة"، في سياق حديثه عن خبرتها القانونية في قضايا حقوق الإنسان والدساتير الدولية، واختلاف الاهتمامات بينهما.
لكن رغم أنّ تصريحات كلوني جاءت في إشارة إلى طبيعة عمل كل منهما المختلفة، إلا أن ربط اسم أمل بـ"دستور الإخوان" أثار ردود فعل واسعة بين المصريين.
ففور تناقل تلك المقاطع والتصريحات، تفجرت ضجة كبرى على مواقع التواصل. وبحسب مراقبين، ترجع حساسية الموضوع إلى عدة عوامل، أولها أن الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية خلال حكم الرئيس السابق
محمد مرسي
قوبل بانتقادات واسعة، إذ اعتبرته قوى سياسية مدنية وثورية "منحازاً" لجماعة الإخوان. لذلك، فأي حديث عن مشاركة شخصية بارزة في صياغته يُعد قضية رأي عام.
ثانيا، لكون اسم
أمل علم الدين
معروف في مصر بسبب قضايا حساسة، فقد برز اسمها سابقاً حين شاركت ضمن
فريق الدفاع
عن أحد الصحافيين عام 2014. وبالتالي، فإن أي ارتباط لها بملف دستوري أو سياسي مصري يثير اهتماماً مضاعفاً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
السوداني يبلغ الجانب المصري والأمريكي بانه في حال مشاركة نتنياهو سينسحب من القمة
05:40 | 2025-10-13
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
فيديو لإعلامي مصري منذ أشهر يثير جدلا.. هل تنبأ بهجوم الدوحة؟
12:08 | 2025-09-10
وزير الحرب الأمريكي يثير الجدل بربطة العنق
16:11 | 2025-10-17
كلوني
مصر
زوجته
الإخوان المسلمين
السومرية نيوز
أمل علم الدين
فريق الدفاع
سومرية نيوز
جورج كلوني
اللبنانية
محمد مرسي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
محليات
38.41%
00:49 | 2025-12-04
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
00:49 | 2025-12-04
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
محليات
23.28%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
اقتصاد
22.08%
08:45 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
08:45 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
أمن
16.23%
15:23 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
15:23 | 2025-12-03
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
اخترنا لك
"ما يدور حولك".. تيك توك تطلق ميزة جديدة
02:53 | 2025-12-05
بانتون تُفجّر المفاجأة: "الابيض" لون سنة 2026!
01:00 | 2025-12-05
فوائد صحية مذهلة ومحاذير يجب الانتباه لها.. القهوة لها وجهين
10:43 | 2025-12-04
كيف يهاجم السكر أسنانك؟.. خطوات علمية توضح
08:55 | 2025-12-04
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة!
05:15 | 2025-12-04
متى يجب كشف حقيقة "سانتا كلوز" للأطفال؟
10:32 | 2025-12-03
