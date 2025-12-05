الصفحة الرئيسية
مجموعة "أبو شباب" تكشف ملابسات مقتله في غزة
"ما يدور حولك".. تيك توك تطلق ميزة جديدة
منوعات
2025-12-05 | 02:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت منصة "تيك توك"، الخميس، إطلاق ميزة جديدة باسم "المحتوى القريب"، تتيح للمستخدمين استكشاف ما يحدث حولهم، مثل اكتشاف مطاعم جديدة قريبة من مكان إقامتهم أو أماكن يمكن زيارتها أثناء السفر.
وتبدأ الشركة طرح هذه الميزة في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وقد لوحظ اختبار "
تيك توك
" لهذه الميزة لأول مرة في عام 2022، حين تم طرحها لمجموعة محدودة من المستخدمين في جنوب
شرق آسيا
.
وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها الرسمية أن المحتوى في "Nearby Feed" يُعرض للمستخدمين بناء على الموقع الجغرافي وموضوع المنشور وتاريخ نشره.
وأشارت إلى أن المستخدمين سيتمكنون من رؤية محتوى محلي يتعلق بالسفر، والفعاليات، والطعام والشراب، وغيرها من الخدمات وفق اهتماماتهم وتفاعلهم على التطبيق.
أما بالنسبة لمنشئي المحتوى، فإن هذا يعني أن منشوراتهم العامة قد تُعرض للأشخاص الموجودين في المدينة أو المنطقة التي تم فيها النشر أو وضع علامة على موقع أو خدمة محددة.
وأكدت "تيك توك" أن مشاركة الموقع اختيارية، وأن هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.
وعند تفعيل إعدادات الموقع، قد يستخدم التطبيق الموقع الجغرافي للجهاز عبر نظام "جي.بي.إس".
لتقديم توصيات دقيقة تعتمد على المكان، مع عرض مؤشر واضح لمستخدمي "آي.أو.إس" عند الوصول إلى الموقع.
وأكدت الشركة أن جمع واستخدام بيانات الموقع يتم وفق القوانين المحلية المعمول بها.
ولن يظهر محتوى المستخدمين في "Nearby Feed" إذا كانوا تحت سن 18، أو لديهم حساب خاص، أو ضبطوا خصوصية منشوراتهم على "الأصدقاء فقط" أو "أنا فقط".
كما يمكن للمستخدمين تغيير الموقع الظاهر في الميزة لاستعراض محتوى من مناطق أخرى، وهو أمر مفيد أثناء السفر أو البحث عن أماكن جديدة قبل الرحلات.
وأشارت "تيك توك" إلى أن الميزة الجديدة تدعم الاقتصاد المحلي، إذ تعزز من ظهور الأعمال الصغيرة والمؤسسات الثقافية والمبدعين المحليين، وتسهم في زيادة الاكتشاف وزيارات الأماكن والتفاعل الواقعي.
تابع قناة السومرية على
منصة X
منصة
تيك توك
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
شرق آسيا
جنوب شرق
ألمانيا
إيطاليا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
محليات
38.41%
00:49 | 2025-12-04
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
00:49 | 2025-12-04
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
محليات
23.28%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
اقتصاد
22.08%
08:45 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
08:45 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
أمن
16.23%
15:23 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
15:23 | 2025-12-03
أحدث الحلقات
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
