"ما يدور حولك".. تيك توك تطلق ميزة جديدة

وتبدأ الشركة طرح هذه الميزة في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.وقد لوحظ اختبار " " لهذه الميزة لأول مرة في عام 2022، حين تم طرحها لمجموعة محدودة من المستخدمين في جنوب .وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها الرسمية أن المحتوى في "Nearby Feed" يُعرض للمستخدمين بناء على الموقع الجغرافي وموضوع المنشور وتاريخ نشره.وأشارت إلى أن المستخدمين سيتمكنون من رؤية محتوى محلي يتعلق بالسفر، والفعاليات، والطعام والشراب، وغيرها من الخدمات وفق اهتماماتهم وتفاعلهم على التطبيق.أما بالنسبة لمنشئي المحتوى، فإن هذا يعني أن منشوراتهم العامة قد تُعرض للأشخاص الموجودين في المدينة أو المنطقة التي تم فيها النشر أو وضع علامة على موقع أو خدمة محددة.وأكدت "تيك توك" أن مشاركة الموقع اختيارية، وأن هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.وعند تفعيل إعدادات الموقع، قد يستخدم التطبيق الموقع الجغرافي للجهاز عبر نظام "جي.بي.إس".لتقديم توصيات دقيقة تعتمد على المكان، مع عرض مؤشر واضح لمستخدمي "آي.أو.إس" عند الوصول إلى الموقع.وأكدت الشركة أن جمع واستخدام بيانات الموقع يتم وفق القوانين المحلية المعمول بها.ولن يظهر محتوى المستخدمين في "Nearby Feed" إذا كانوا تحت سن 18، أو لديهم حساب خاص، أو ضبطوا خصوصية منشوراتهم على "الأصدقاء فقط" أو "أنا فقط".كما يمكن للمستخدمين تغيير الموقع الظاهر في الميزة لاستعراض محتوى من مناطق أخرى، وهو أمر مفيد أثناء السفر أو البحث عن أماكن جديدة قبل الرحلات.وأشارت "تيك توك" إلى أن الميزة الجديدة تدعم الاقتصاد المحلي، إذ تعزز من ظهور الأعمال الصغيرة والمؤسسات الثقافية والمبدعين المحليين، وتسهم في زيادة الاكتشاف وزيارات الأماكن والتفاعل الواقعي.