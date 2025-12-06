Alsumaria Tv
"آيفون 17Pro " يفقد ميزة التصوير الليلي في هذا الوضع

منوعات

2025-12-06 | 03:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;آيفون 17Pro &quot; يفقد ميزة التصوير الليلي في هذا الوضع
25 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أقدمت شركة أبل على إزالة ميزة التصوير الليلي (Night Mode) من وضع البورتريه في هواتف آيفون 17 Pro و17 Pro Max، في خطوة مفاجئة للعديد من مستخدمي هواتف آيفون، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار، وتأثيره على تجربة المستخدم.

وكانت الميزة متاحة منذ إطلاق آيفون 12 Pro قبل عدة أعوام، وتُعد من أبرز أدوات التصوير الليلي لدى المستخدمين، حيث تسمح بالتقاط صور بورتريه في الإضاءة المنخفضة مع الحفاظ على إضاءة جيدة، وخلفية ضبابية جذابة.
وشكلت هذه الميزة عنصرًا أساسًا لهواة التصوير الليلي، حيث كانت تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة الصعبة، مما جعلها واحدة من أكثر أدوات التصوير استخدامًا في هواتف آيفون السابقة.
انتهاء الدعم
لاحظ المستخدمون هذا التغيير فور تجربة التصوير في الإضاءة المنخفضة عبر وضع بورتريه، حيث اختفت أيقونة القمر الخاصة بتفعيل Night Mode، في حين بقي الوضع متاحًا عند استخدام وضع التصوير العادي.
وبالرجوع إلى صفحات الدعم الرسمية لدى أبل، تبيّن أن دعم الجمع بين Night Mode وبورتريه ينتهي عند سلسلة آيفون 16 Pro، دون إدراج آيفون 17 Pro ضمن الأجهزة المدعومة.
التأثير على التصوير
تعني إزالة الميزة أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على التقاط صور بورتريه ليلية بإضاءة محسّنة، ما يؤثر على جودة الصور في البيئات منخفضة الإضاءة، خاصة في تصوير الأشخاص.
مع العلم أنه بات أمام المستخدم خياران فقط هما إما التصوير بوضع بورتريه في إضاءة جيدة دون الاستفادة من الوضع الليلي، أو استخدام Night Mode بدون تأثير العزل البصري الذي يميز صور البورتريه.
غياب التوضيح الرسمي
حتى الآن، لم تصدر أبل أي تعليق رسمي يفسّر سبب إزالة هذه الميزة، أو ما إذا كان القرار تقنيًا مؤقتًا يمكن الرجوع عنه، لاحقًا، عبر تحديث برمجي.
ورجحت بعض التحليلات التقنية أن السبب يعود إلى تغييرات في طريقة معالجة بيانات العمق أثناء التصوير الليلي، ما قد يمنع الجمع بين التعريض الطويل وبيانات العزل الخاصة بوضع بورتريه.
ردود الفعل
قوبل القرار باستياء ملحوظ بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير منهم عن خيبة أملهم، خصوصًا من اعتادوا على استخدام الميزة في تصوير الأشخاص ليلًا.
ورغم إشادة البعض بتحسينات أخرى في كاميرات آيفون 17 Pro، إلا أن إزالة ميزة محبوبة بهذا الشكل دون توضيح رسمي أثار تساؤلات حول توجه أبل في تطوير تجربة التصوير المستقبلية.
اخترنا لك
هدوء ما قبل العاصفة.. تحولات فلكية مصيرية تهدد استقرار مواليد الجوزاء،القوس والحوت
02:00 | 2025-12-06
فوائد الغناء.. صحياً للرئة والقلب واجتماعياً للتعارف
08:59 | 2025-12-05
"ما يدور حولك".. تيك توك تطلق ميزة جديدة
02:53 | 2025-12-05
كلوني يثير الجدل بإعلان مشاركة زوجته في صياغة الدستور المصري
02:39 | 2025-12-05
بانتون تُفجّر المفاجأة: "الابيض" لون سنة 2026!
01:00 | 2025-12-05
فوائد صحية مذهلة ومحاذير يجب الانتباه لها.. القهوة لها وجهين
10:43 | 2025-12-04

