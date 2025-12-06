Alsumaria Tv
فيتامين سي.. 6 آثار خطيرة قد يسببها الإفراط في تناوله

منوعات

2025-12-06 | 10:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فيتامين سي.. 6 آثار خطيرة قد يسببها الإفراط في تناوله
73 شوهد

رغم أن مكملات فيتامين سي تعد آمنة لمعظم الناس، فإن تناول جرعات مرتفعة لفترات طويلة قد يقود إلى آثار جانبية خطيرة. ورغم ندرة هذه الحالات، فإن مخاطرها تتزايد مع الاستخدام المفرط أو ما يعرف بـ"الجرعات الزائدة". وفق موقع "فيري ويل هيلث".

1- حصى الكلى
تشير دراسات إلى أن الجرعات العالية من فيتامين سي ترفع مستويات الأوكزالات في البول، وهي مادة ترتبط بالكالسيوم لتشكل حصى الكلى.
وتزداد هذه المخاطر لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي مع حصى الكلى أو أمراض الكلى المزمنة.

2- اضطرابات الجهاز الهضمي
يعد الإسهال، الغثيان، تقلصات المعدة والغازات من أكثر الأعراض شيوعا عند تجاوز الجرعة اليومية.
وقد تسبب طبيعة الفيتامين الحمضية وقدرته على سحب الماء إلى الأمعاء تهيج الجهاز الهضمي، خاصة عند استهلاك أكثر من 2000 ملغم يوميا.

3- تراكم الحديد (داء ترسب الأصبغة الدموية)
يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي، الأمر الذي قد يكون خطيرا للمصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهو اضطراب يؤدي إلى تراكم الحديد في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

4- نتائج مخبرية مضللة
قد يتداخل الإفراط في الفيتامين مع دقة بعض الفحوصات الطبية، مثل أجهزة قياس سكر الدم وتحاليل البول، ما قد يؤدي إلى قراءات خاطئة تؤثر على التشخيص أو العلاج.

5- تآكل مينا الأسنان
المكملات القابلة للمضغ والغنية بفيتامين سي غالبا ما تكون عالية الحموضة، ما يسهم في تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، ويؤدي إلى زيادة الحساسية واحتمالية التسوس. و
ينصح الأطباء بشطف الفم بعد تناول هذه المكملات.

6- آثار مؤكسدة محتملة
رغم أن فيتامين سي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الجرعات العالية قد تجعله يعمل كمؤكسد في ظروف معينة، خاصة بوجود معادن مثل الحديد أو النحاس، ما قد يزيد الإجهاد التأكسدي بدلا من الحد منه. ولا تزال هذه الظاهرة قيد الدراسة العلمية.

من الأكثر عرضة لمخاطر الجرعات الزائدة؟
- مرضى الكلى
- المصابون باضطرابات تراكم الحديد
- مرضى السكري بسبب تأثير الجرعات العالية على أجهزة قياس السكر
- مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي
أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Play
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
Play
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
Play
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
Play
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
Play
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
Play
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Play
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Play
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
اخترنا لك
من الفم إلى الدماغ.. كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر
09:51 | 2025-12-06
هدوء ما قبل العاصفة.. تحولات فلكية مصيرية تهدد استقرار مواليد الجوزاء،القوس والحوت
02:00 | 2025-12-06
فوائد الغناء.. صحياً للرئة والقلب واجتماعياً للتعارف
08:59 | 2025-12-05
"ما يدور حولك".. تيك توك تطلق ميزة جديدة
02:53 | 2025-12-05
كلوني يثير الجدل بإعلان مشاركة زوجته في صياغة الدستور المصري
02:39 | 2025-12-05
بانتون تُفجّر المفاجأة: "الابيض" لون سنة 2026!
01:00 | 2025-12-05

