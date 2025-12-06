فيتامين سي.. 6 آثار خطيرة قد يسببها الإفراط في تناوله

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يحسم مواجهة السودان ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549228-639006335459346370.jpg
فيتامين سي.. 6 آثار خطيرة قد يسببها الإفراط في تناوله
منوعات
2025-12-06 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
73 شوهد
رغم أن مكملات فيتامين سي تعد آمنة لمعظم الناس، فإن تناول جرعات مرتفعة لفترات طويلة قد يقود إلى آثار جانبية خطيرة. ورغم ندرة هذه الحالات، فإن مخاطرها تتزايد مع الاستخدام المفرط أو ما يعرف بـ"الجرعات الزائدة". وفق موقع "
فيري
ويل هيلث".
1- حصى الكلى
تشير دراسات إلى أن الجرعات العالية من فيتامين سي ترفع مستويات الأوكزالات في البول، وهي مادة ترتبط بالكالسيوم لتشكل حصى الكلى.
وتزداد هذه المخاطر لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي مع حصى الكلى أو أمراض الكلى المزمنة.
2- اضطرابات الجهاز الهضمي
يعد الإسهال، الغثيان، تقلصات المعدة والغازات من أكثر الأعراض شيوعا عند تجاوز الجرعة اليومية.
وقد تسبب طبيعة الفيتامين الحمضية وقدرته على سحب الماء إلى الأمعاء تهيج الجهاز الهضمي، خاصة عند استهلاك أكثر من 2000 ملغم يوميا.
3- تراكم الحديد (داء ترسب الأصبغة الدموية)
يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي، الأمر الذي قد يكون خطيرا للمصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهو اضطراب يؤدي إلى تراكم الحديد في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض خطيرة.
4- نتائج مخبرية مضللة
قد يتداخل الإفراط في الفيتامين مع دقة بعض الفحوصات الطبية، مثل أجهزة قياس سكر الدم وتحاليل البول، ما قد يؤدي إلى قراءات خاطئة تؤثر على التشخيص أو العلاج.
5- تآكل مينا الأسنان
المكملات القابلة للمضغ والغنية بفيتامين سي غالبا ما تكون عالية الحموضة، ما يسهم في تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، ويؤدي إلى زيادة الحساسية واحتمالية التسوس. و
ينصح الأطباء بشطف الفم بعد تناول هذه المكملات.
6- آثار مؤكسدة محتملة
رغم أن فيتامين سي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الجرعات العالية قد تجعله يعمل كمؤكسد في ظروف معينة، خاصة بوجود معادن مثل الحديد أو النحاس، ما قد يزيد الإجهاد التأكسدي بدلا من الحد منه. ولا تزال هذه الظاهرة قيد الدراسة العلمية.
من الأكثر عرضة لمخاطر الجرعات الزائدة؟
- مرضى الكلى
- المصابون باضطرابات تراكم الحديد
- مرضى السكري بسبب تأثير الجرعات العالية على أجهزة قياس السكر
- مرضى
السرطان
الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الإفراط في البروتين.. هوس جديد بعواقب صحية خطيرة
01:49 | 2025-10-16
تحمل أمراضاً خطيرة.. احذر تناول الفواكه قبل غسلها
10:59 | 2025-10-11
بسبب التعرض للضوء ليلاً قد تصاب بأمراض القلب الخطيرة
10:20 | 2025-10-25
بيان برلماني خطير يحذر من ازمة قد تعصف بالعراقيين
10:05 | 2025-10-22
فيتامين سي
مخاطر
فيري ويل هيلث
السرطان
مين سي
كيميا
تامي
البو
التش
بريت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
رياضة
49.33%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
رياضة
19.58%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
أخبار الطقس
16.6%
00:51 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
أخبار الطقس
14.49%
00:35 | 2025-12-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
المزيد
أحدث الحلقات
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
الأكثر مشاهدة
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
اخترنا لك
من الفم إلى الدماغ.. كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر
09:51 | 2025-12-06
هدوء ما قبل العاصفة.. تحولات فلكية مصيرية تهدد استقرار مواليد الجوزاء،القوس والحوت
02:00 | 2025-12-06
فوائد الغناء.. صحياً للرئة والقلب واجتماعياً للتعارف
08:59 | 2025-12-05
"ما يدور حولك".. تيك توك تطلق ميزة جديدة
02:53 | 2025-12-05
كلوني يثير الجدل بإعلان مشاركة زوجته في صياغة الدستور المصري
02:39 | 2025-12-05
بانتون تُفجّر المفاجأة: "الابيض" لون سنة 2026!
01:00 | 2025-12-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.