توهج من الفئة العليا في الشمس.. ما تداعياته على الارض

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"صباح الاثنين 8 الجاري، وتمام الساعة 08:01، تم رصد توهج من الفئة X2.1، حصل في منطقة البقع الشمسية 4298 (S14W51)، واستمر لمدة 15 دقيقة.. ليل الاثنين تم رصد توهجين شمسيين أيضا من الفئة المتوسطة M2.5 و M2.1".وقال بيان صادر عن علم الفلك الشمسي لأكاديمية العلوم الروسية أيضا: "كقاعدة عامة، لا تؤدي مثل هذه الانفجارات القصيرة على الشمس إلى انبعاثات البلازما التي تصل إلى الأرض وتؤثر على غلافها المغناطيسي، على الرغم من أن مقاطع الفيديو الأولى الملتقطة من المدار تظهر على ما يبدو حركة صاعدة للمادة من مركز الانفجار، لذا من المحتمل أن تكون بعض المواد الشمسية قد تسربت إلى بين الكواكب، لكن فرص اصطدامها بالأرض من الزاوية المرصودة لا تزال ضئيلة للغاية، وتقدر الفعالية الجيومغناطيسية للحدث على أنها منخفضة مبدئيا".تقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها: A وB وC وM وX، حيث يمثل الفئة A أدنى شدة (10 نانوواط لكل في مدار الأرض)، وتزداد القوة بمقدار عشرة أضعاف مع كل فئة أعلى.وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية قد تسبب خللا في أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما قد تؤثر على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة على الأرض.