"التعاون الخليجي" يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549375-639007988704370181.jpeg
توهج من الفئة العليا في الشمس.. ما تداعياته على الارض
منوعات
2025-12-08 | 08:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
32 شوهد
أعلن
معهد الجيوفيزياء التطبيقية
في
موسكو
عن رصد توهج من الفئة العليا حصل على الشمس صباح اليوم الاثنين.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"صباح الاثنين 8
ديسمبر
الجاري، وتمام الساعة 08:01، تم رصد توهج من الفئة X2.1، حصل في منطقة البقع الشمسية 4298 (S14W51)، واستمر لمدة 15 دقيقة.. ليل الاثنين تم رصد توهجين شمسيين أيضا من الفئة المتوسطة M2.5 و M2.1".
وقال بيان صادر عن
مختبر
علم الفلك الشمسي لأكاديمية العلوم الروسية أيضا: "كقاعدة عامة، لا تؤدي مثل هذه الانفجارات القصيرة على الشمس إلى انبعاثات البلازما التي تصل إلى الأرض وتؤثر على غلافها المغناطيسي، على الرغم من أن مقاطع الفيديو الأولى الملتقطة من المدار تظهر على ما يبدو حركة صاعدة للمادة من مركز الانفجار، لذا من المحتمل أن تكون بعض المواد الشمسية قد تسربت إلى
الفضاء
بين الكواكب، لكن فرص اصطدامها بالأرض من الزاوية المرصودة لا تزال ضئيلة للغاية، وتقدر الفعالية الجيومغناطيسية للحدث على أنها منخفضة مبدئيا".
تقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها: A وB وC وM وX، حيث يمثل الفئة A أدنى شدة (10 نانوواط لكل
متر مربع
في مدار الأرض)، وتزداد القوة بمقدار عشرة أضعاف مع كل فئة أعلى.
وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية قد تسبب خللا في أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما قد تؤثر على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة على الأرض.
>>
تابع قناة السومرية على منصة X
منصة X
الشمس
توهج
الارض
معهد الجيوفيزياء التطبيقية
معهد الجيوفيزياء
أكاديمية العلوم
متر مربع
فيزياء
ديسمبر
الفضاء
مختبر
+A
-A
