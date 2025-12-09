يطلق أعنف رياح كونية معروفة.. رصد ثقب أسود يقلّد الشمس بطريقة مختلفة

رصد علماء الفلك ظاهرة فريدة في مجرة NGC 3783، حيث أطلق ثقب أسود هائل رياحا فضائية مذهلة بسرعة تصل إلى 60 ألف كيلومتر في الثانية، أي نحو خُمس سرعة الضوء. وأظهرت الملاحظات أن هذه الرياح تشبه الانبعاثات الكتلية الإكليلية الشمسية (CMEs)، التي تطلقها الشمس إلى ، ما يعطي انطباعا مدهشا بتشابه سلوك الثقوب السوداء مع النجوم.وتمكن الفريق البحثي، بقيادة لييي جوه من منظمة أبحاث الفضاء الهولندية، من متابعة هذه الرياح فائقة السرعة خلال ساعات قليلة باستخدام تلسكوب XMM-Newton الأوروبي ومرصد XRISM الياباني بالتعاون مع ، حيث لاحظوا توهجا سريعا للأشعة السينية من الثقب الأسود، أدى مباشرة إلى تشكل الرياح العاتية.ويبلغ حجم هذا الثقب الأسود نحو 30 مليون ضعف كتلة الشمس، ويقع في قلب نواة المجرة النشطة، وهي منطقة شديدة النشاط والإشعاع تطلق تيارات من الضوء والمواد نحو الكون. وأوضح العلماء أن الرياح تكونت نتيجة انفكاك المجالات المغناطيسية للنواة، بطريقة مشابهة للتوهجات الشمسية، لكنها على نطاق هائل لا يضاهيه شيء في النظام الشمسي.وأشار الباحثون إلى أن دراسة النوى المجرية النشطة تساعد على فهم تطور المجرات وتكوين النجوم الجديدة، مؤكّدين أن التعاون بين تلسكوب XMM-Newton ومرصد XRISM سمح برصد هذه الظاهرة بدقة عالية، بما في ذلك سرعة الرياح وبنيتها وآلية انطلاقها.ويوضح هذا الاكتشاف الجديد كيف يمكن للثقوب السوداء أن تتصرف أحيانا بطريقة تشبه الشمس، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم الطاقة العالية في الكون.