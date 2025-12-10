"سوء سلوك جسيم"... طرد موظفة من عملها بسبب وصولها المبكر إلى العمل!

ففي قضية غير مألوفة أثارت الدهشة، وجدت موظفة في شركة توصيل نفسها في مواجهة قرار فصل نهائي، بسبب الوصول المبكر إلى عملها. وفيما رأت الموظفة أن مبادرتها دليل التزام، اعتبرت الإدارة ومحكمة أليكانتي أن الأمر يشكل خرقاً للنظام وتعنتاً في مواجهة التعليمات.حيث تبيّن أن الوصول المُبكر إلى العمل يُمكن اعتباره أيضًا مُشكلة خطيرة من قِبل أصحاب العمل. وقد اكتشفت امرأة إسبانية هذا الأمر بصعوبة عندما فُصلت من العمل بعد تجاهلها المُتكرر للتحذيرات من وصولها المبكر.كانت الشابة، التي تعمل في شركة توصيل مقرها مدينة أليكانتي في إسبانيا؟ مُعتادة على الوصول إلى مكان عملها بين الساعة 6:45 و7:00 صباحًا، على الرغم من أن عقدها ينص على أن تبدأ عملها في الساعة 7:30 صباحًا. وهذا يعني أنها بدأت نوبتها قبل زملائها في العمل، مما أثار استياء مديرها. ووُبّخت أول مرة على عادتها في عام 2023، لكنها استمرت في الوصول مُبكرًا، مُتجاهلةً التهديدات المُبطنة من الإدارة.وفي وقت سابق من هذا العام، قرر مديرها فصلها بتهمة "سوء سلوك جسيم"، مُجادلًا بأن وصولها مُبكرًا جدًا يعني أنها لم تكن مُلزمة بأداء أي مهام، وبالتالي لم تُقدم أي مساهمة للشركة. إلا أن الموظفة لم ترَ الأمر على هذا النحو، فطعنت في القرار أمام محكمة أليكانتي للشؤون الاجتماعية. ولدهشة الشابة، انحازت المحكمة إلى صاحب عملها، مجادلةً بأن تجاهلها المتكرر لتحذيرات الإدارة قد أثّر سلبًا على علاقة العمل بينهما.وجاء في حكم المحكمة: "لقد أثّر سلوك العاملة على علاقة الثقة والولاء، التي تأثرت بشكل كبير، لأنه على الرغم من تحذيرات الشركة أصرت المشتكية على الدخول قبل الأوان". حيث اعتبرت الإدارة أن السلوكيات المنسوبة إلى العاملة ذات خطورة وأهمية كافية لتُشكّل سوء سلوك خطيرًا للغاية من الأمانة والعصيان، مما يُبرر إنهاء علاقة العمل".فهل يُمكن اعتبار الوصول المبكر إلى العمل سببًا وجيهاً لفصل موظف عن عمله؟