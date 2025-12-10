وسط طهران.. صورة صادمة لنتنياهو في طابور خبز تُشعل مواقع التواصل

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الصورة التي التُقطت داخل المخبز أثارت اهتمام المستخدمين بشكل واسع، نظراً للشبه اللافت بين الرجل ونتنياهو.ويظهر الرجل في الصورة كأي مواطن عادي ينتظر دوره للحصول على الخبز، ما خلق مفارقة طريفة ساهمت في سرعة انتشارها على المنصات الاجتماعية.وقد حفلت التعليقات بمزيج من الدهشة والسخرية، واعتبر العديد من المتفاعلين أن الصورة غير اعتيادية وجذبت الانتباه بشكل كبير.