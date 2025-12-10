الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
المالية توقف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات
للمرّة الاولى.. يوتيوب يكشف شخصيتك ويُحلّلها بحسب مشاهداتك!
للمرّة الاولى.. يوتيوب يكشف شخصيتك ويُحلّلها بحسب مشاهداتك!
منوعات
2025-12-10 | 05:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
121 شوهد
في خطوة نحو المزيد من التخصيص والتحليل العميق لسلوك المستخدمين، كشف عملاق البث التابع لشركة "جوجل" عن ميزة "ملخص يوتيوب" (YouTube Recap) الجديد، ليكون بمثابة تقرير نهاية العام عن عادات المشاهدة الخاصة بكل مستخدم.
هذه الميزة ليست مجرد تجميع لقائمة "أفضل الأغاني والفنانين" على غرار ما يُقدّمه "
يوتيوب
ميوزك"؛ بل هي نظرة عامّة شاملة على سجل مشاهدة المستخدم الشخصي على مدار العام الماضي، مع دمج لغة الإثارة والتحليل النفسي لأوّل مرة.
12 بطاقة مفاجئة.. ما هو نمط شخصيتك؟
يُقدّم "ملخص يوتيوب" مجموعة فريدة تصل إلى 12 بطاقة مختلفة، لا تقتصر على تسليط الضوء على القنوات والمواضيع التي شاهدها المستخدم بعمق، بل تتجاوز ذلك لتكشف عن "نمط شخصية المشاهدة" الذي ينتمي إليه المستخدم بناءً على الفيديوهات التي أحبها.
فبعد تحليل مكثف لسلوك المشاهدين، لم يرَ "يوتيوب" مجرد بيانات، بل رأى شخصيات! وقسّمها إلى أنماط مثل "المغامر" و"صانع المهارات" و"الروح المبدعة". كما صرّح "يوتيوب" عن اكتشاف مثير: أنماط الشخصية الأكثر شيوعًا كانت "المُشرق " (Sunshiner)، و"باحث العجائب " (Wonder Seeker)، و"المُوصل" (Connector)، بينما كانت شخصيات مثل "الفيلسوف" و"الحالم" هي الأكثر ندرة وغرابة.
كيف تصل إلى تقريرك السرّي؟
باتت الميزة متاحة للمستخدمين كافّة. وللوصول إلى "ملخص يوتيوب"
الخاص بك
، يجب أن تكون مسجلًّا دخولك الى تطبيق يوتيوب على هاتفك وأن تكون قد استخدمت التطبيق باقدر الكافي بالطبع.
لتجد الملخص ادخل الى:
- الصفحة الرئيسية (Homepage) ليوتيوب
- انزل الى اسفل الشاشة حيث علامة التبويب "أنت" (You) في تطبيق الهاتف أو عبر سطح المكتب
ولمحبي الموسيقى، سيجدون تقريرًا مفصلًا عن أبرز الفنانين والأغاني التي استمعوا إليها، مع خيار التعمق أكثر في الأنواع الموسيقية والبودكاست عبر تطبيق "يوتيوب ميوزك" نفسه.
هذا الملخص، الذي صُنع للمستخدمين وبواسطتهم، يُعد دعوة للغوص في الذاكرة وإعادة اكتشاف الاهتمامات واللّحظات التي شكلت عامهم على المنصة، مع إتاحة خيار حفظ ومشاركة هذه الذكريات مع الأصدقاء.
وانت هل تفقدت شخصيتك وعامك اليوتيوبيّ؟
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
تكنولوجيا
منوعات
يوتيوب
يوتيوب ميوزك
ملخص يوتيوب لعام 2025
السومرية
العراق
الخاص بك
ﻹعادة
