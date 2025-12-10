ترامب يثير الجدل بمغازلة المتحدثة باسم البيت الأبيض

وخلال تجمع انتخابي في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا، حيث سعى للترويج لِما وصفه بالنجاح الاقتصادي لإدارته، خرج عن سياق الحديث ليقدم ما بدا أنه مديح شخصي مبالغ فيه لليفيت (28 عامًا)، قائلاً: "لقد أحضرنا نجمتنا اليوم، كارولاين. أليست رائعة؟ هل كارولاين رائعة؟".وواصل ترامب التركيز على تفاصيل مظهرها، مشيرًا إلى شفتيها ومضيفًا مؤثرات صوتية وصف بها طريقة حديثها، في حديث أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ " ".وقال ترامب: "عندما تظهر على التلفزيون، خاصة على ، فهم يسيطرون تمامًا، خاصة عندما تصعد هناك بوجهها الجميل وتلك الشفاه التي لا تتوقف، مثل صغير".وأضاف الرئيس الأمريكي أن ليفيت "لا تخاف" لأنها تدافع عن سياسات يعتبرها صحيحة، مستعرضًا مواقفها من قضايا مثل مشاركة الرجال في رياضات النساء، وقضايا المتحولين جنسيًّا، والسيطرة على الحدود الأمريكية.ويبدو أن اهتمام ترامب بليفيت ليس جديدًا، إذ سبق أن وصفها بالطريقة ذاتها خلال مقابلة مع "نيوزماكس" في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أنها "شخص رائع، ولا أعتقد أن أي رئيس حصل على سكرتير صحفي أفضل منها".