مع اقتراب رحيله.. هل ستتحقق تنبؤات يوم القيامة ونهاية العالم في 2025؟

فكلا الشخصين اشتهرا بعد وفاتهما بسبب نبوءات نسبت إليهما، كتنبؤ بالقنابل الذرية وبابا فانغا بأحداث ووباء . لكن ماذا قالا عن هذا العام تحديدا؟.ركزت توقعات نوستراداموس على عدة محاور:· التقدم العلمي: تنبأ بتحسينات كبيرة في مجال الطب والوقاية من الأمراض. وقد شهد العام الحالي تقدما ملحوظا في تطوير لقاحات جديدة وأدوية مبتكرة، مثل لقاح لمرض السل، في حين أن انتشار أدوية إنقاص الوزن، بما في ذلك "أوزيمبيك" و"مونجارو"، من شأنه أن يلعب دورا في مكافحة السمنة، التي تعتبر حاليا خطرا صحيا عالميا كبيرا.كما عزز استخدام في التشخيص المبكر للأمراض المزمنة مثل ، وهو تطور يعني وجود فرص أكثر للعلاج، وبالتالي احتمالية أكبر للنتائج الإيجابية.· كوارث طبيعية: حذر من بيئية كبيرة في قد تكون مرتبطة بتغير المناخ وتدهور غابات الأمازون. بالفعل، في حين أن بعض مؤشرات تدهور الأمازون تحسنت قليلا هذا العام - على سبيل المثال، أبلغت بعض المصادر عن انخفاض إزالة الغابات والحرائق - فإن الصورة مختلطة، حيث كان للتعدين غير القانوني والجفاف تأثير سلبي مستمر.· تحولات جيوسياسية: ذكرت نبوءاته صراعات بين القوى العظمى وتراجع النفوذ التقليدي لبعض الدول، وهو ما يتوافق مع مشهد سياسي عالمي متقلب تشهد فيه مناطق عدة توترات متصاعدة.· نهاية العالم: جاء في أحد تنبؤات نوستراداموس أن العالم سيشهد مرحلة دمار هائلة تليها فترة من التجدد والسلام النسبي. وعلى الرغم من الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية بسبب السلوك المدمر للبشر، فإن نهاية العالم تبقى، لحسن الحظ، بعيدة بعض الشيء.ومع ذلك، تساءل البعض عما إذا كان ذكر "الفرصة الثانية" للأرض في تنبؤه يشير إلى انقراض البشري، ما سيسمح للكوكب بالتجدد والتعافي.تضمنت رؤى لعام 2025 عناصر أكثر غرابة:· لقاء فضائي: توقعت أن يحدث أول اتصال مع كائنات فضائية خلال حدث رياضي عالمي كبير. وقد ربط البعض هذا بسحب قرعة 2026 في العاصمة يوم الجمعة الماضي، لكن لم تسجل أي مشاهدة مؤكدة لأجسام غريبة.ومع ذلك، يربط مؤيدوها الحدث باقتراب مرور الجسم بين النجمي الغامض "3I/ATLAS" من الأرض في 19 ، رغم تأكيد العلماء أنه مجرد مذنب.· كوارث طبيعية: تنبأت بحدوث زلازل مدمرة في مختلف أنحاء العالم. ولسوء الحظ، شهد هذا العام بالفعل زلازل قوية تسببت بخسائر بشرية ومادية في عدة دول منها (في أغسطس) (في أغسطس ونوفمبر).تفسير الأحداث أم تنبؤ حقيقي؟يبقى الجدل قائما حول طبيعة هذه "النبوءات". فالكثير مما ينسب إلى العرافين يتم تفسيره بعد وقوع الأحداث، وغالبا ما تكون النصوص الأصلية غامضة وقابلة لتأويلات متعددة. ورغم ذلك، يستمر الاهتمام العالمي بهذه التنبؤات كجزء من سعي البشر الدائم لفهم المجهول واستشراف المستقبل في عالم مليء بالتحديات.وما يظهره استعراض توقعات 2025 هو أن بعضها يتقاطع مع أحداث واقعية (كالكوارث الطبيعية والتقدم العلمي)، بينما يبقى بعضها الآخر في إطار التكهنات غير المثبتة.