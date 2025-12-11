Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعرض مكافأة لأي معلومات عن زعيم عصابة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"كوفيد طويل الأمد".. نظرية لفك لغز المرض المستمر

منوعات

2025-12-11 | 09:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;كوفيد طويل الأمد&quot;.. نظرية لفك لغز المرض المستمر
158 شوهد

في تطور علمي جديد قد يغير فهم الأسباب الكامنة وراء "كوفيد طويل اﻷمد"، طرح فريق من علماء الأحياء نظرية مثيرة للاهتمام تربط بين استمرار الأعراض المزمنة وإصابات مصاحبة غير ظاهرة.

ويقف ملايين البشر حول العالم في مواجهة اللغز الطبي المستمر المتمثل في أعراض "كوفيد طويل اﻷمد" المزعجة، من ضيق التنفس وضبابية الدماغ إلى الإرهاق الشديد، والآن، تشير ورقة علمية نشرتها مجلة eLife الشهيرة، ووقع عليها 17 خبيرا من بينهم باحثون من Rutgers health، إلى أن العدوى المصاحبة التي قد تكون موجودة قبل الإصابة بـ"كوفيد-19" أو تحدث أثناءه، يمكن أن تكون المفتاح لفهم استمرار الأعراض لشهور طويلة.
وتقول البروفيسورة ماريا لورا جينارو، عالمة الأحياء الدقيقة البارزة في كلية الطب بجامعة روتجرز: "هذا الجانب من المرض لم يحظى بالمناقشة الكافية، رغم أهميته المحتملة". وتترأس جينارو فريق عمل الميكروبيولوجيا في المبادرة البحثية الكبرى للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، المخصصة لدراسة "كوفيد طويل اﻷمد".
وتمتد تأثيرات "كوفيد طويل اﻷمد" لتطال نحو أربعمئة مليون شخص عالميا، حيث تتراوح الأعراض بين خلل وظيفي خفيف وإعاقة شديدة، مستهدفة أجهزة حيوية متعددة في الجسم كالدماغ والقلب والرئتين والجهاز الهضمي. ورغم هذه الانتشار الواسع، ما تزال الساحة العلاجية خالية من حلول مثبتة، وذلك بسبب الغموض الذي يحيط بالأسباب الجذرية للمرض.
ويركز الباحثون في فرضيتهم على عدد من العوامل الميكروبية الخفية، يأتي في مقدمتها فيروس "إبشتاين-بار" الذي يحمله نحو 95% من البالغين بشكل كامن دون أعراض ظاهرة.
وتشير الدراسات إلى أن الإصابة بـ"كوفيد-19" قد تعمل كصدمة مناعية تنشط هذا الفيروس الخامل، حيث أظهرت إحدى الأبحاث المبكرة أن ثلثي المصابين بـ"كوفيد طويل الأمد" كانت لديهم علامات على نشاط حديث للفيروس، كما ارتبطت شدة الأعراض بعلاقة طردية مع ارتفاع مستويات الأجسام المضادة.
وإلى جانب الفيروسات، يدرس الباحثون دور الأمراض البكتيرية الكامنة مثل السل، الذي يحمله ربع سكان العالم تقريبا. وتشير الأدلة إلى أن "كوفيد-19" قد يستنزف الخلايا المناعية المسؤولة عن كبح هذه البكتيريا الخاملة، ما قد يؤدي إلى إعادة تنشيطها وخلق حلقة مفرغة من التفاعلات المرضية.
ويؤكد العلماء أن توقيت الإصابة بالعدوى المصاحبة يلعب دورا حاسما في هذه المعادلة المعقدة. فالعدوى السابقة قد تترك نظام المناعة في حالة ضعف، والعدوى المتزامنة مع كوفيد الحاد قد تضاعف من تلف الأنسجة، بينما قد تستغل العدوى اللاحقة حالة الخلل الوظيفي المناعي التي يعاني منها المتعافون.
ورغم الأمل الذي تبعثه هذه النظرية بإمكانية إعادة توظيف أدوية موجودة مثل مضادات الحيوية ومضادات الفيروسات لعلاج العدوى المصاحبة، يحرص الباحثون على التمسك بالمنهج العلمي الدقيق. وتوضح البروفيسورة جينارو أن "الارتباط لا يعني السببية"، مشددة على أن إثبات هذه الفرضية يتطلب دراسات وبائية موسعة وتجارب معملية متقدمة، خاصة في ظل التحدي المتمثل في نقص النماذج الحيوانية المناسبة لمحاكاة "كوفيد طويل اﻷمد".
وتمثل هذه النظرية خطوة استكشافية جديدة في رحلة البحث عن إجابات، حيث تأمل الأوساط العلمية أن تفتح آفاقا بحثية غير تقليدية لفك شفرة أحد أكثر الألغاز الطبية إلحاحا في عصرنا الحالي، بينما يظل الأمل قائما لدى الملايين حول العالم في الوصول إلى علاج ينهي معاناتهم المستمرة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
Play
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
Play
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
Play
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
Play
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Play
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
Play
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Play
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
Play
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
Play
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
Play
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
Play
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Play
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
Play
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Play
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06

اخترنا لك
مجلة تايم تختار "شخصية العام".. اليكم الاسماء المرشحة
10:03 | 2025-12-11
انفجار فلكي تاريخي سيُرى من الأرض في وضح النهار.. متى سيحصل؟
09:46 | 2025-12-11
ما طبيعة الأضواء الحمراء في السماء.. قناديل البحر عائمة
08:57 | 2025-12-11
متسلل صامت يهدد منتصف العمر.. كيف تحافظ على عظامك؟
10:22 | 2025-12-10
مع اقتراب رحيله.. هل ستتحقق تنبؤات يوم القيامة ونهاية العالم في 2025؟
09:07 | 2025-12-10
وباء اجتماعي يفتك بالصحة عالمياً.. ماذا عن النساء والأطفال
08:44 | 2025-12-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.