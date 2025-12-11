الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549707-639010612664236863.jpg
انفجار فلكي تاريخي سيُرى من الأرض في وضح النهار.. متى سيحصل؟
منوعات
2025-12-11 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
155 شوهد
باستخدام بيانات التلسكوبات الحديثة، استطاع فريق دولي من علماء الفلك حل لغز نظام نجمي غامض يدعى V" Sagittae" ويقع في كوكبة السهم على بعد 10 آلاف سنة ضوئية.
يتكون نظام V Sagittae النجمي الثنائي من نجمين يدوران حول بعضهما في رقصة كونية سريعة للغاية، حيث يكملان دورة كاملة كل 12.3 ساعة فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بأنظمة نجمية مشابهة.
وأحد هذين النجمين هو قزم أبيض – نواة كثيفة لنجم شبيه بالشمس أنهى حياته – والآخر نجم أكبر حجمًا. والمذهل في هذا النظام أن القزم الأبيض يلتهم مادة من رفيقه بشراهة غير مسبوقة، ما جعل النظام أكثر سطوعا من أي نظام نجمي مشابه في مجرتنا بمئة مرة.
وأظهرت التحليلات أن هذا الالتهام المستمر أدى إلى تفاعل نووي حراري دائم على سطح القزم الأبيض، محوله إلى ما يشبه مفاعلا نوويا عملاقا يدور في
الفضاء
. وتولد هذه العملية أشعة سينية فائقة الليونة، حيث أصبح V Sagittae ألمع مصدر لهذه الأشعة في مجرتنا.
ويواجه النظام مصيرا حتميا باصطدام النجمين ببعضهما، وسيسبق هذا الحدث الكبير انفجاران مذهلان:
انفجار مستعر (Nova): نتيجة تراكم المادة على سطح القزم الأبيض، من المتوقع حدوث انفجار نووي سيكون مرئيا بالعين المجردة من الأرض خلال السنوات أو العقود القادمة.
انفجار مستعر أعظم (Supernova): عند اصطدام النجوم، سينتج انفجار هائل سيكون سطوعه خياليا لدرجة أنه يمكن رؤيته في وضح النهار، مشابها لشدة
ضوء الشمس
.
ولا يزال التوقيت الدقيق لهذا الحدث غير مؤكد، لكن الحسابات تشير إلى احتمال حدوثه حوالي عام 2067، بناء على تسارع اقتراب النجمين. ومع ذلك، يحذر العلماء من صعوبة التنبؤ بالموعد بدقة، وقد يتقدم أو يتأخر قليلا.
ويعد هذا الاكتشاف فرصة فريدة لعلماء الفلك لدراسة المراحل النهائية من حياة الأنظمة النجمية، كما يقدم عرضا سماويا مذهلا لأجيال المستقبل، حيث سيحول انفجار V Sagittae ليلة من ليالي السماء إلى نهار مؤقت، كاشفا عن النهاية الدراماتيكية لأحد أكثر أنظمة النجوم تطرفا في مجرتنا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
