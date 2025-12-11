الصفحة الرئيسية
واشنطن تعرض مكافأة لأي معلومات عن زعيم عصابة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مجلة تايم تختار "شخصية العام".. اليكم الاسماء المرشحة
منوعات
2025-12-11 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
وقع اختيار مجلة تايم على"مهندسي الذكاء الاصطناعي"، بمن فيهم
إيلون ماسك
مدير عام xAI ، ومؤسس شركة "ميتا"
مارك زوكربيرغ
، ومدير عام OpenAI سام ألتمان، بأنهم "شخصية العام" 2025.
وجاء في تغريدة للمجلة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي X: "مهندسو
الذكاء الاصطناعي
هم شخصية العام في 2025 وفقا لاختيار مجلة Time".
ويضم الغلاف المصمم على غرار الصورة الشهيرة "الغداء على ناطحة سحاب"، زوكربيرغ، وماسك، وألتمان، ومدير عام شركة إنفيديا جينسن
هوانغ
، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو، وديميس هاسابيس مدير عام شركة AMD المملوكة لشركة غوغل والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدير عام شركة Anthropic
داريو
أمودي، وفاي فاي لي التي قامت بتأسيس شركة ImageNet، وجميعهم يجلسون على عارضة فولاذية فوق المدينة.
ووفقا لاعتقاد غالبية مستخدمي منصة التنبؤات الأمريكية عبر الإنترنت "بولي ماركت" يمكن للذكاء الاصطناعي هذه السنة، أن يصبح "شخصية العام".
كما راهن المستخدمون أيضا على الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان، والبابا ليو الرابع عشر.
تُصدر مجلة تايم غلافا خاصا بعنوان "شخصية العام" منذ عام 1927. ويتصدر القائمة "الشخص أو المجموعة أو الحدث" الذي كان له التأثير الأكبر على عناوين الأخبار خلال العام الذي يشارف على نهايته. وكما يؤكد المنظمون، فإن دور الشخصية المُختارة قد يكون إيجابيا أو سلبيا. ففي عام 2024، تم اختيار
دونالد
ترامب
كشخصية للعام، وفي عام 2023، اختيرت المغنية
تايلور سويفت
شخصية ذلك العام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
فيفا يكشف أسماء المرشحين لجوائز "ذا بيست" لعام 2025
16:44 | 2025-11-06
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
14:02 | 2025-11-16
كواليس تكشف للرأي العام تستر بقاء "زرزور" مرشحاً للانتخابات (وثائق)
03:25 | 2025-11-03
"نيوزويك" تختار السوداني لغلاف عددها المقبل حول رؤية "العراق أولاً"
05:20 | 2025-11-14
شخصية العام
مجلة تايم
الذكاء الاصطناعي
مارك زوكربيرغ
دونالد ترامب
تايلور سويفت
إيلون ماسك
دونالد
التنف
ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
محليات
32.53%
08:12 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
رياضة
24.95%
15:00 | 2025-12-09
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
15:00 | 2025-12-09
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
21.74%
11:32 | 2025-12-10
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:32 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
رياضة
20.78%
09:12 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
09:12 | 2025-12-10
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
انفجار فلكي تاريخي سيُرى من الأرض في وضح النهار.. متى سيحصل؟
09:46 | 2025-12-11
"كوفيد طويل الأمد".. نظرية لفك لغز المرض المستمر
09:00 | 2025-12-11
ما طبيعة الأضواء الحمراء في السماء.. قناديل البحر عائمة
08:57 | 2025-12-11
متسلل صامت يهدد منتصف العمر.. كيف تحافظ على عظامك؟
10:22 | 2025-12-10
مع اقتراب رحيله.. هل ستتحقق تنبؤات يوم القيامة ونهاية العالم في 2025؟
09:07 | 2025-12-10
وباء اجتماعي يفتك بالصحة عالمياً.. ماذا عن النساء والأطفال
08:44 | 2025-12-10
