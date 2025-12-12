سامسونغ" تطلق هاتف "غالاكسي زد تراي فولد"

وشوهد العشرات من المستهلكين وقد اصطفوا أمام 20 متجرا رئيسيا لشركة سامسونغ للإلكترونيات في أنحاء البلاد لشراء الهاتف الجديد، مما يعكس اهتمام جمهور "سامسونغ" بأحد أنحف الأجهزة حتى الآن بين طرازات "سامسونغ" القابلة للطي، بحسب ما أوردته الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.ويبلغ سمك الهاتف الجديد 12.9 مليمترا عند طيه، و3.9 مليمترات عند فتحه بالكامل.ويأتي الجهاز مزودا بشاشة غطاء مقاس 6.5 5ر6 بوصة، على غرار سابقه القابل للطي "غالاكسي زد فولد 7، مما يسمح للمستخدمين بتكييف الجهاز مع مختلف حالات الاستخدام، وفقا لما ذكرته الشركة.وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم خصما 50% على إصلاحات شاشة الجهاز، لكن الهاتف الذكي لن يكون مشمولا ببرنامج الضمان "سامسونغ كير بلس".ونقلت الوكالة عن "سامسونغ" القول إن "الجهاز سيتوفر أيضا في وتايوان وسنغافورة والولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تؤكد بعد التفصيلي لإطلاقه".