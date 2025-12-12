الصفحة الرئيسية
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549764-639011306191433961.webp
تحديثات تحوّل "واتساب" إلى منصة تواصل شاملة
منوعات
2025-12-12 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تتجه منصة "واتساب" لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة في المكالمات والدردشات والحالات والقنوات.
وذكرت الشركة أن "التحديث يشمل رسائل المكالمات الفائتة، وملصقات تفاعلية جديدة للحالات، وتحديثات لأداة "
meta ai
" لإنشاء الصور، إضافة إلى إعادة تصميم علامة تبويب الوسائط على نسخة سطح المكتب".
كما أصبح بإمكان "Meta AI" تحويل أي صورة إلى فيديو قصير يمكن مشاركته مباشرة عبر التطبيق.
تحديثات جديدة
وبخصوص رسائل المكالمات الفائتة، أضاف "
واتساب
" ميزة تتيح للمستخدمين ترك رسالة صوتية أو مرئية سريعة في حال عدم الرد، وتوضح الشركة أن هذه الخاصية تمكن من تسجيل الرسالة فوراً دون الحاجة إلى رسالة منفصلة بعد انتهاء الاتصال.
وفيما يتعلق بالمحادثات الصوتية، يضيف التحديث الجديد إمكانية التفاعل داخل المحادثة دون مقاطعتها، إذ أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة عبارة مثل "هتاف!" أثناء استمرار الحديث.
أما في مكالمات الفيديو الجماعية، فيعمل التطبيق على تمييز المتحدث حتى تتمكن المجموعات من متابعة المحادثات بسهولة أكبر.
وتشهد تقنية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي من ميتا تحديثاً يعتمد نموذجاً جديداً مطوراً من شركتي "ميدجورني" و"فلوكس"، إذ أشارت الشركة إلى أن التطوير يُحسّن جودة الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، كما بات بإمكان "Meta AI" تحويل أي صورة إلى فيديو قصير قابل للمشاركة.
وفيما يتعلق بسطح المكتب، تمت إضافة علامة تبويب جديدة للوسائط ضمن التطبيق أو نسخة الويب، بهدف جمع المستندات والروابط والوسائط في موقع واحد يسهل البحث فيه واسترجاع الملفات القديمة.
كما يعمل واتساب على تحسين معاينة الروابط حتى لا تتسبب عناوين URL الطويلة بتشويه مظهر المحادثة.
الحالة والقنوات
وتشمل التحديثات الجديدة للحالات إضافة ملصقات تفاعلية، من بينها كلمات الأغاني، ومربعات الأسئلة، وعناصر قابلة للنقر بما يسمح للمستخدمين بالتفاعل معها بشكل مباشر.
وفي سياق القنوات، أضاف "واتساب" ميزة جديدة لطرح الأسئلة في القنوات، ما يسمح للمسؤولين بالتفاعل مع جمهورهم وجمع الردود لحظة بلحظة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
واتساب
تحديثات
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
meta ai
