فيلم أم كلثوم "الست" يُعرض حالياً في صالات السينما العراقية... ماذا قالت منى زكي للجمهور العراقي؟

الفيلم يروي حياة منذ بداياتها الفنية وحتى وصولها إلى القمة، مسلطاً الضوء على المحطات الشخصية والمهنية التي شكلت مسيرتها في عالم الموسيقى. أداء في دور “الست” لاقى إشادة واسعة، لما تميز به من قدرة على نقل تعابير الشخصية وصراعاتها الداخلية بشكل مقنع.الفيلم يضم طاقم تمثيلي واسع إلى جانب منى زكي، منهم عدد من نجوم السينما المصرية وهو من كتابة وإخراج ، وقد عُرض لأول مرة عالمياً في للفيلم بمراكش قبل أن يدخل دور العرض للجمهور.وقالت الممثلة المصرية منى زكي في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "جمهور انشاء الله فيلم "الست" حيبقى في السينمات عندكم... كان نفسي أكون معاكم .. متحمسة تشوفوا فيلم الست وتدولني آراءكم وان شاء الله يعجبكم".ويُعد عرض “الست” في العراق ضمن سعي صالات العرض السينمائي لتوفير تنوع من الإنتاجات العربية المعاصرة للمشاهدين، مما يتيح للجمهور العراقي فرصة مشاهدة السيرة الدرامية لشخصية موسيقية كان لها أثر بالغ في الثقافة الفنية العربية.