"سأستطيع السير والركض كحال الاخرين".. صانع محتوى يحقق حلم طفلة شامية (فيديو)

ووفقا لناشطين على التواصل الاجتماعي فان الطفلة وهي من إدلب وتعيش في دمشق، لا تستطيع المشي بشكل طبيعي، وبسبب وضعها الصحي كان من الصعب إكمال دراستها".وأضافوا ان "صانع المحتوى السعودي سلط الضوء على حالتها، وتكفل بإجراء عمليتها قريباً جداً".فيما ذكرت الطفلة ايلين "بعد العملية هل سأستطيع السير والركض كحال باقي العالم؟".