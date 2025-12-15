Alsumaria Tv
أبرز الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في العراق عام 2025 – الأسباب وراء شهرتها

منوعات

2025-12-15 | 07:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبرز الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في العراق عام 2025 – الأسباب وراء شهرتها
107 شوهد

مع نهاية كل عام، تكشف Google عن تقرير "عام في محرك البحث" الذي يُظهر أبرز المواضيع والشخصيات التي تصدرت عمليات البحث في مختلف الدول، ومنها العراق. وفي عام 2025، كان الاهتمام الشعبي في العراق موجّهًا نحو شخصيات من مجالات متنوعة مثل الرياضة، الفن، السياسة، والترفيه الرقمي. فما الذي جعل هذه الأسماء تتصدر محركات البحث؟ في هذه التدوينة، نستعرض لكم أبرز 10 شخصيات بحث عنها العراقيون في عام 2025، ونكشف الأسباب التي جعلت كل واحدة منها محط اهتمام الجمهور.


1. مارك كاسادو (Mark Casado)
لاعب كرة القدم الإسباني الشاب في صفوف برشلونة، أصبح من أكثر الأسماء بحثًا في العراق عام 2025 بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في آذار 2025 أثارت اهتمام عشاق الكرة. كما انتشر له مقطع فيديو خلال احتفالات فوز برشلونة بكأس الملك، ظهر فيه وهو يسخر من ريال مدريد، ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الكلاسيكو. لاحقًا، زادت الشائعات حول انتقاله إلى أندية مثل ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد من إثارة الجدل، مما دفع العديد في العراق للبحث عنه ومتابعة أخباره.

2. أصالة
الفنانة السورية الشهيرة أثارت ضجة كبيرة في العراق عام 2025 بعد انتشار شائعات عن انفصالها عن زوجها العراقي الشاعر فائق حسن. ورغم نفيها القاطع لهذه الأخبار، إلا أن هذه القصة الشخصية أشعلت محركات البحث. كما واصلت أصالة نشاطها الفني، وظهرت في مقابلات خاصة على القنوات العراقية، مما زاد من اهتمام الجمهور العراقي بها خلال العام.


3. نور ستارز
اليوتيوبر العراقية الشهيرة خطفت أنظار المتابعين في العراق والمنطقة بعد إعلان خطوبتها في احتفال فاخر في دبي حصد قرابة 40 مليون مشاهدة على إنستغرام. كما نشرت تفاصيل حفل زفافها المرتقب وخططها لاختيار الفستان والمكان. وظهرت لاحقًا على غلاف مجلة Harper’s Bazaar كـ"عروس العام"، مما زاد من التفاعل معها، خصوصًا مع إطلاقها علامتها التجارية في عالم التجميل. هذا التفاعل المستمر جعلها من أكثر الأسماء بحثًا في العراق.

4. رامز جلال
مقدم البرامج المصري المعروف ببرامج المقالب المثيرة، عاد بقوة في رمضان 2025 ببرنامج "رامز إيلون مصر". أكثر اللحظات تداولًا كانت عندما أوقف المقلب احترامًا للمدرب حسام حسن، وهو حدث فريد أثار نقاشات كثيرة. هذه اللحظة وغيرها من مقالب البرنامج كانت حديث العراقيين على مواقع التواصل، مما ساهم في تصدر اسمه لمحركات البحث خلال الشهر الكريم.

5. عمر مرموش
اللاعب المصري تصدّر الأخبار بعد انتقاله المفاجئ إلى نادي مانشستر سيتي، ما شكل قفزة كبيرة في مسيرته الكروية وجذب انتباه جماهير الكرة في العراق. كما شارك مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، إلى جانب إعلانه عن خطوبته، ما أضاف طابعًا شخصيًا زاد من التفاعل معه.

6. آيوزي بيريز (Ayoze Pérez)
المهاجم الإسباني لفت الأنظار بعد تسجيله هدفًا ضد برشلونة أثناء لعبه مع فياريال في موسم 2024–2025، مما جذب اهتمام مشجعي الدوري الإسباني في العراق. كما تداولت الأخبار انضمامه لمنتخب إسبانيا بعد غياب طويل، إلى جانب انتقاله بين الأندية، ما جعله مادة للبحث بين جماهير الكرة العراقية.
7. غراهام أرنولد (Graham Arnold)
المدرب الأسترالي أصبح حديث العراقيين بعد تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني العراقي في 2025، في إطار حملة التأهل لكأس العالم. قاد المنتخب لنتائج قوية أبرزها الوصول إلى ملحق التأهل بعد ركلة جزاء دراماتيكية في الوقت بدل الضائع. كما جدد الاتحاد العراقي ثقته به بعد الخروج من كأس العرب، مما زاد من اهتمام الجماهير بمتابعة أخباره.

8. ريم مصطفى
الممثلة المصرية أثارت موجة من التفاعل في العراق خلال رمضان 2025 بمشهد درامي من مسلسل "سيد الناس" تحول إلى "ميم" ساخر على مواقع التواصل. لاحقًا، أعلنت أن ابنها الأكبر تزوج، وهو ما أثار مفاجأة بين جمهورها الذي لم يكن يعلم بأنها أم لشاب كبير. هذان الحدثان دفعا الكثيرين في العراق للبحث عن تفاصيل حياتها وأعمالها.

9. جوزيف عون
قائد الجيش اللبناني السابق الذي أصبح رئيسًا للجمهورية في 2025، تصدّر محركات البحث في العراق بعد زيارته الرسمية لبغداد ولقائه بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء. ناقش خلال الزيارة ملفات التعاون الأمني والاقتصادي، وشكر العراق على دعمه للبنان في ملف الطاقة، مما جعله محط أنظار الإعلام العراقي ومواطنيه المهتمين بالشأن الإقليمي.
كما أثارت تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعله من أكثر الأسماء بحثًا في العراق.

10. اللاعب لوكا (Luka Modrić)
نجم كرة القدم الكرواتي المحبوب في العراق، تصدر البحث بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد في نهاية الموسم بعد مسيرة امتدت 11 عامًا. وأعلنت التقارير انتقاله إلى ميلان الإيطالي، مما شكل صدمة لجماهير الريال في العراق. بالإضافة لذلك، انتشر له مقطع مؤثر وهو يلعب مع أبنائه عقب مباراة دولية، مما ساهم في ترسيخ حضوره في ذاكرة الجمهور العراقي طوال العام.


تُظهر هذه القائمة مدى تنوع اهتمامات الجمهور العراقي بين الأحداث الرياضية الكبرى، والدراما الرمضانية، والحياة الشخصية للمشاهير، وحتى التحولات السياسية في المنطقة. عمليات البحث لا تعكس فقط الفضول، بل تكشف أيضًا عن ارتباط العراقيين بثقافة عربية وعالمية نابضة، واهتمامهم بالمستجدات التي تصنع العناوين وتثير النقاش. ما هي الشخصية التي لفتت انتباهك هذا العام؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
 
