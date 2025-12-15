أبرز الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في العراق عام 2025 – الأسباب وراء شهرتها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انخفاض جديد للعملة الإيرانية مقابل الدولار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550067-639014004847673012.png
أبرز الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في العراق عام 2025 – الأسباب وراء شهرتها
منوعات
2025-12-15 | 07:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
مع نهاية كل عام، تكشف Google عن تقرير "عام في محرك البحث" الذي يُظهر أبرز المواضيع والشخصيات التي تصدرت عمليات البحث في مختلف الدول، ومنها
العراق
. وفي عام 2025، كان الاهتمام الشعبي في العراق موجّهًا نحو شخصيات من مجالات متنوعة مثل الرياضة، الفن، السياسة، والترفيه الرقمي. فما الذي جعل هذه الأسماء تتصدر محركات البحث؟ في هذه التدوينة، نستعرض لكم أبرز 10 شخصيات بحث عنها العراقيون في عام 2025، ونكشف الأسباب التي جعلت كل واحدة منها محط اهتمام الجمهور.
1. مارك كاسادو (Mark Casado)
لاعب كرة القدم الإسباني الشاب في صفوف برشلونة، أصبح من أكثر الأسماء بحثًا في
العراق
عام 2025 بعد تعرضه ل
إصابة خطيرة في الركبة
في آذار 2025 أثارت اهتمام عشاق الكرة. كما انتشر له مقطع فيديو خلال احتفالات فوز برشلونة بكأس الملك، ظهر فيه وهو يسخر من
ريال مدريد
، ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير
الكلاسيكو
. لاحقًا، زادت الشائعات حول
انتقاله إلى أندية مثل ريال بيتيس وأتلتيكو
مدريد
من إثارة الجدل، مما دفع العديد في العراق للبحث عنه ومتابعة أخباره.
2. أصالة
الفنانة السورية الشهيرة أثارت ضجة كبيرة في العراق عام 2025 بعد انتشار شائعات عن
انفصالها عن زوجها العراقي الشاعر فائق حسن
. ورغم نفيها القاطع لهذه الأخبار، إلا أن هذه القصة الشخصية أشعلت محركات البحث. كما واصلت أصالة
نشاطها الفني،
وظهرت في مقابلات خاصة على القنوات العراقية، مما زاد من اهتمام الجمهور العراقي بها خلال العام.
3. نور ستارز
اليوتيوبر العراقية الشهيرة خطفت أنظار المتابعين في العراق والمنطقة بعد
إعلان خطوبتها
في احتفال فاخر
في دبي
حصد قرابة 40 مليون مشاهدة على إنستغرام. كما نشرت تفاصيل حفل زفافها المرتقب وخططها لاختيار الفستان والمكان. وظهرت لاحقًا على غلاف مجلة Harper’s Bazaar كـ"عروس العام"، مما زاد من التفاعل معها، خصوصًا مع إطلاقها علامتها التجارية في عالم التجميل. هذا التفاعل المستمر جعلها من أكثر الأسماء بحثًا في العراق.
4. رامز جلال
مقدم البرامج المصري المعروف ببرامج المقالب المثيرة، عاد بقوة في رمضان 2025 ببرنامج "
رامز إيلون مصر
". أكثر اللحظات تداولًا كانت عندما أوقف المقلب احترامًا للمدرب حسام حسن، وهو حدث فريد أثار نقاشات كثيرة. هذه اللحظة وغيرها من مقالب البرنامج كانت حديث العراقيين على مواقع التواصل، مما ساهم في تصدر اسمه لمحركات البحث خلال الشهر الكريم.
5. عمر مرموش
اللاعب المصري تصدّر الأخبار بعد
انتقاله المفاجئ إلى نادي
مانشستر سيتي
، ما شكل قفزة كبيرة في مسيرته الكروية وجذب انتباه جماهير الكرة في العراق. كما شارك مع منتخب بلاده في تصفيات
كأس العالم
وكأس الأمم الإفريقية، إلى جانب إعلانه عن خطوبته، ما أضاف طابعًا شخصيًا زاد من التفاعل معه.
6. آيوزي بيريز (Ayoze Pérez)
المهاجم الإسباني لفت الأنظار بعد تسجيله هدفًا ضد برشلونة أثناء لعبه مع فياريال في موسم 2024–2025، مما جذب اهتمام مشجعي
الدوري الإسباني
في العراق. كما تداولت الأخبار انضمامه لمنتخب إسبانيا بعد غياب طويل، إلى جانب انتقاله بين الأندية، ما جعله مادة للبحث بين جماهير الكرة العراقية.
7. غراهام أرنولد (Graham Arnold)
المدرب
الأسترالي
أصبح حديث العراقيين بعد تعيينه
مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني العراقي في 2025
، في إطار حملة التأهل لكأس العالم. قاد المنتخب لنتائج قوية أبرزها الوصول إلى ملحق التأهل بعد ركلة جزاء دراماتيكية في الوقت بدل الضائع. كما
جدد
الاتحاد العراقي
ثقته به بعد الخروج من
كأس العرب
، مما زاد من اهتمام الجماهير بمتابعة أخباره.
8. ريم مصطفى
الممثلة المصرية
أثارت موجة من التفاعل في العراق خلال رمضان 2025 بمشهد درامي من مسلسل "سيد الناس" تحول إلى "ميم" ساخر على مواقع التواصل. لاحقًا، أعلنت أن ابنها الأكبر تزوج، وهو ما أثار مفاجأة بين جمهورها الذي لم يكن يعلم بأنها أم لشاب كبير. هذان الحدثان دفعا الكثيرين في العراق للبحث عن تفاصيل حياتها وأعمالها.
9. جوزيف عون
قائد
الجيش اللبناني
السابق الذي أصبح
رئيسًا للجمهورية
في 2025، تصدّر محركات البحث في العراق بعد زيارته الرسمية لبغداد ولقائه بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء. ناقش خلال الزيارة ملفات التعاون الأمني والاقتصادي، وشكر العراق على دعمه للبنان في ملف الطاقة، مما جعله محط أنظار
الإعلام العراقي
ومواطنيه المهتمين بالشأن الإقليمي.
كما أثارت
تصريحات عون بشأن
الحشد الشعبي
موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعله من أكثر الأسماء بحثًا في العراق.
10. اللاعب لوكا (Luka Modrić)
نجم كرة القدم الكرواتي المحبوب في العراق، تصدر البحث بعد
إعلان رحيله عن ريال مدريد
في نهاية الموسم بعد مسيرة امتدت 11 عامًا. وأعلنت التقارير
انتقاله إلى
ميلان الإيطالي
، مما شكل صدمة لجماهير
الريال
في العراق. بالإضافة لذلك، انتشر له مقطع مؤثر وهو يلعب مع أبنائه عقب مباراة دولية، مما ساهم في ترسيخ حضوره في ذاكرة الجمهور العراقي طوال العام.
تُظهر هذه القائمة مدى تنوع اهتمامات الجمهور العراقي بين الأحداث الرياضية الكبرى، والدراما الرمضانية، والحياة الشخصية للمشاهير، وحتى التحولات السياسية في المنطقة. عمليات البحث لا تعكس فقط الفضول، بل تكشف أيضًا عن ارتباط العراقيين بثقافة عربية وعالمية نابضة، واهتمامهم بالمستجدات التي تصنع العناوين وتثير النقاش. ما هي الشخصية التي لفتت انتباهك هذا العام؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
5 نجوم يتصدرون محركات البحث.. من سبق الاخر ميسي ام رونالدو؟
12:33 | 2025-12-03
ابرز الملفات التي بحثها السوداني في الامارات
12:30 | 2025-10-01
الوقود الرديء وتأثيره على المحركات الحديثة في العراق: بين الواقع المرّ والطموح المفقود
03:00 | 2025-10-07
صادرات العراق النفطية تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر خلال تشرين الثاني 2025
05:19 | 2025-12-06
فن وثقافة
منوعات
رامز جلال
نور ستارز
أصالة
السومرية
العراق
غوغل
عمر مرموش
الاتحاد العراقي
الدوري الإسباني
الإعلام العراقي
الجيش اللبناني
ميلان الإيطالي
أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
رئيس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
أخبار الطقس
47.51%
01:06 | 2025-12-14
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
01:06 | 2025-12-14
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
أخبار الطقس
20.67%
00:44 | 2025-12-15
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
00:44 | 2025-12-15
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
سياسة
16.74%
11:24 | 2025-12-14
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
11:24 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
سياسة
15.08%
07:00 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
07:00 | 2025-12-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
لشعور دائم بالشبع وتسريع إنقاص الوزن.. اتبع هذه الحمية البسيطة
08:33 | 2025-12-15
لماذا يبقى أزواج المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الظل؟
12:29 | 2025-12-14
"سأستطيع السير والركض كحال الاخرين".. صانع محتوى يحقق حلم طفلة شامية (فيديو)
12:10 | 2025-12-14
الكشف عن نصيحة "ثمينة" للوقاية من الإنفلونزا
08:49 | 2025-12-14
ما علاقة السمنة بالزهايمر.. دراسة توضح
08:32 | 2025-12-13
بسبب تصرف عنصري.. سحب لقلب ملكة جمال فنلندا
06:54 | 2025-12-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.