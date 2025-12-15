أبرز الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في العراق عام 2025 – الأسباب وراء شهرتها

مع نهاية كل عام، تكشف Google عن تقرير "عام في محرك البحث" الذي يُظهر أبرز المواضيع والشخصيات التي تصدرت عمليات البحث في مختلف الدول، ومنها . وفي عام 2025، كان الاهتمام الشعبي في العراق موجّهًا نحو شخصيات من مجالات متنوعة مثل الرياضة، الفن، السياسة، والترفيه الرقمي. فما الذي جعل هذه الأسماء تتصدر محركات البحث؟ في هذه التدوينة، نستعرض لكم أبرز 10 شخصيات بحث عنها العراقيون في عام 2025، ونكشف الأسباب التي جعلت كل واحدة منها محط اهتمام الجمهور.