بالصور.. افتتاح أكبر شجرة ميلاد في العالم مصنوعة من الصابون الطبيعي

وأقيم حفل الافتتاح في ثانوية الراهبات الأنطونيات الكاثوليكية في بلدة بقضاء المتن شمالي العاصمة بحضور ممثلين عن ، الإضافة إلى ممثلين عن الطوائف السنية والشيعية في ، وبحضور حشد كبير من الطلاب والشخصيات التربوية والدينية.ويبلغ طول الشجرة حوالي مترين ونصف المتر، ويزيد وزنها عن الطنين، ونفّذت بالتعاون مع مختصين من خان الصابون في قرية بدر حسون.وحول الموضوع قالت الراهبة أنطوانيت لوكالة "سبوتنيك الروسية:" بالنسبة لنا، الميلاد أفعال لا أقوال. لبنان يتميز بتعدد طوائفه، ومن هذا المنطلق جمعنا أفكارنا مع التلاميذ وبدأنا نتساءل، لماذا لا ننتج أكبر قطعة صابون في لبنان ونوزعها؟ تواصلنا مع مختصين وتحديدا مع خان الصابون – قرية بدر حسون، الذي رحّب بالفكرة. أردنا أن نُظهر للعالم صورة الميلاد الحقيقية وصورة لبنان بلد التعايش والمسامحة والمحبة. رغم ما مررنا به من ألم وخسائر نفسية واقتصادية، ما زلنا نرقص ونغني ونصلي، والله واحد، ومن هنا انطلقت الفكرة".