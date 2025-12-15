بالصور.. افتتاح أكبر شجرة ميلاد في العالم مصنوعة من الصابون الطبيعي

الصفحة الرئيسية
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
مصرع وإصابة 15 شخصا بسقوط حاوية على سيارات في الناصرية
2025-12-15 | 10:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
132 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
شهدت بلدة
رومية
اللبنانية
افتتاح أكبر شجرة ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم.
وأقيم حفل الافتتاح في ثانوية الراهبات الأنطونيات الكاثوليكية في بلدة
رومية
بقضاء المتن شمالي العاصمة
بيروت
بحضور ممثلين عن
الكنيسة الكاثوليكية
، الإضافة إلى ممثلين عن الطوائف السنية والشيعية في
لبنان
، وبحضور حشد كبير من الطلاب والشخصيات التربوية والدينية.
ويبلغ طول الشجرة حوالي مترين ونصف المتر، ويزيد وزنها عن الطنين، ونفّذت بالتعاون مع مختصين من خان الصابون في قرية بدر حسون.
وحول الموضوع قالت الراهبة أنطوانيت لوكالة "سبوتنيك الروسية:" بالنسبة لنا، الميلاد أفعال لا أقوال. لبنان يتميز بتعدد طوائفه، ومن هذا المنطلق جمعنا أفكارنا مع التلاميذ وبدأنا نتساءل، لماذا لا ننتج أكبر قطعة صابون في لبنان ونوزعها؟ تواصلنا مع مختصين وتحديدا مع خان الصابون – قرية بدر حسون، الذي رحّب بالفكرة. أردنا أن نُظهر للعالم صورة الميلاد الحقيقية وصورة لبنان بلد التعايش والمسامحة والمحبة. رغم ما مررنا به من ألم وخسائر نفسية واقتصادية، ما زلنا نرقص ونغني ونصلي، والله واحد، ومن هنا انطلقت الفكرة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
