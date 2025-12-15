كابلات HDMI المطلية بالذهب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إخلاء ثلاث ضواحي في سياتل بعد انهيار سد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550098-639014158907486376.jpg
كابلات HDMI المطلية بالذهب
منوعات
2025-12-15 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
عندما تبحث عن
كابل
HDMI لتوصيل جهاز الألعاب أو جهاز البث أو مشغل الأقراص بلو‑راي بالتلفزيون، قد تواجه إغراءً لشراء كابل مطلي بالذهب يبدو أغلى وأكثر فخامة من الخيارات العادية.
ويدّعي بعض المصنّعين أن هذه النوعية توفر جودة صورة أعلى واستقرارًا أفضل للإشارة مقارنة بالكابلات الرخيصة، لكن هل هذه الادعاءات حقيقية؟
الإشارة الرقمية
طبقة الذهب على موصلات الكابل لا تؤثر بشكل ملحوظ على جودة الإشارة الرقمية التي تنقلها كابلات HDMI. فالإرسال عبر HDMI يتم على شكل بيانات رقمية، وهو ما يعني أن الإشارة إما تصل بشكل كامل أو لا تصل إطلاقًا، وليس هناك مساحة كبيرة لتحسن طفيف في الجودة كما يحدث في الإشارات التناظرية التقليدية.
فما يجعل
كابل
HDMI جيدا حقًا ليس الذهب على النهاية، بل الطول المناسب للكابل وجودة التصنيع وامتثاله لمواصفات HDMI المطلوبة مثل دعم 4K أو 8K وسرعة التردد المناسبة.
فوائد الطلاء الذهبي
يمكن أن يساعد الطلاء الذهبي في مقاومة التآكل أو الأكسدة في موصلات الكابل، خصوصًا في البيئات ذات الرطوبة العالية أو الاستخدام الطويل جدًا، مما قد يزيد من عمر الكابل قليلًا مقارنة بموصلات مطلية بالنيكل أو معادن أرخص.
لكن هذا لا يعني أن جودة الصورة ستبدو أو تعمل بشكل أفضل.
ببساطة، الكابل الذى يعمل جيدًا سيوصل نفس الإشارة سواء كان مطليًا بالذهب أو لا.
الخرافات الشائعة
تدور بعض الآراء الشائعة حول أن الكابلات المطلية بالذهب تعزز من جودة الإشارة أو تجعل الفيديو أكثر وضوحًا.
لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الادعاءات لا صحة علمية لها.
ففي كثير من الحالات، ما يقوم به فريق التسويق هو مجرد تحسين بصري لجذب الزبائن لدفع المزيد من المال مقابل نفس الأداء الفعلي.
فبحسب التحليلات التقنية، في بيئات الاستخدام المنزلي العادية لا يواجه المستخدمون أي فارق في جودة العرض بين كابل عادي وكابل مطلي بالذهب طالما أن الكابل يدعم المواصفات الفنية المطلوبة ومعدلات تحديث عالية.
فبدلاً من التركيز على ما إذا كان الكابل مطليًا بالذهب أم لا، من الأفضل أن يراعي المستخدمون امتثال الكابل لمعيار HDMI الصحيح ودعم نطاق نقل البيانات المناسب لدقة الفيديو وجودة البناء وطول الكابل المناسب حسب موقع التوصيل بين الأجهزة.
فهذه العوامل هي التي تؤثر فعلًا في تجربة المشاهدة أو اللعب، بينما طلاء الذهب على الموصلات يبقى مجرد عامل ثانوي قد يزيد المتانة قليلًا ولا يزيد جودة الإشارة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
أول كابل بحري دولي لتعزيز شبكات الاتصالات في سوريا
11:05 | 2025-10-25
غارة باكستانية وسط كابل.. ما الذي حدث بالضبط؟
08:12 | 2025-10-15
عصر "الكابل الضوئي".. الاتصالات "تطفئ" أبراج "الواي فاي" بالكامل في 5 احياء بتكريت (صور)
03:42 | 2025-09-29
تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
06:08 | 2025-12-16
كايبل
ذهب
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الموصل
عدلات
بيرة
موصل
يارا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
أخبار الطقس
49.02%
00:44 | 2025-12-15
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
00:44 | 2025-12-15
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
سياسة
19.67%
11:24 | 2025-12-14
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
11:24 | 2025-12-14
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
18.45%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
أمن
12.86%
02:14 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
02:14 | 2025-12-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
واتساب يذكّر: كيف تخرج من كروبات "واتساب" بلا احراج؟
04:58 | 2025-12-16
لمستخدمي آيفون.. حدثوا هواتفكم الآن
04:36 | 2025-12-16
ما هو لون عام 2026.. وإلى ماذا يرمز؟
04:24 | 2025-12-16
رحمة رياض تُطلق أغنية «تعا خبيّك»… عمل رومانسي بنكهة خاصة ومناسبة مميّزة
02:31 | 2025-12-16
بالصور.. افتتاح أكبر شجرة ميلاد في العالم مصنوعة من الصابون الطبيعي
10:27 | 2025-12-15
لشعور دائم بالشبع وتسريع إنقاص الوزن.. اتبع هذه الحمية البسيطة
08:33 | 2025-12-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.