ما هو لون عام 2026.. وإلى ماذا يرمز؟

ويرمز هذا اللون إلى البدايات الجديدة، ويتميز بكونه قريبا جدا من الأبيض المحايد.وأشارت المديرة التنفيذية لمعهد الألوان ليتريس إيسمان إلى أن "اللون PANTONE 11-4201 أصبح رمزا للقماش النظيف الذي يفتح آفاقا جديدة".وأكدت أن "هذا الظل يمثل مفهوم الوضوح، خصوصا في عالم مليء بالمشتتات، ويجسد فكرة التبسيط ومساعدة التركيز من خلال التخلص من الزائد".وأضافت نائبة رئيس المعهد، لوري بريسمان، أن "اللون الجديد ينقل إحساسا بالبساطة والراحة النفسية، ويتيح للناس فرصة للتراجع خطوة إلى الوراء والتفكير بوضوح".ويعتقد الخبراء أن "تسارع العالم بعد جائحة كوفيد-19، مع العمل عن بُعد والضجيج الرقمي ووفرة التكنولوجيا، جعل الكثيرين يبحثون عن أنفسهم ويحاولون التخطيط للمستقبل".وفي هذا السياق، يمثل اللون الأبيض القريب من "راقص السحاب" رمزا لبداية جديدة، وكأنها صفحة بيضاء تنتظر الكتابة عليها.ويختار لون العام منذ عام 2000. فعلى سبيل المثال، كان لون عام 2025 هو 17-1230 "موكا موس"، بينما اختير في 2024 اللون 3-1023 "زغب الخوخ".ومن الناحية العلمية، يوضح سيرغي خارينتسيف، رئيس قسم البصريات والنانوفوتونيات في بجامعة قازان الفيدرالية الروسية، أن "الضوء الأبيض يُوصف بدرجة حرارة اللون بالكلفن (K)، والتي تتوافق مع طيف إشعاع الجسم الأسود المطلق عند درجة حرارة معينة".في هذه الظروف، يكون طيف المصدر قريبا جدا من النهاري، بدون انحراف ملحوظ نحو الظلال الدافئة أو الباردة.وتركز ذروة الطيف، كما في الشمس، في المنطقة الخضراء-الصفراء، ما يجعل العين البشرية تدركه كلون أبيض طبيعي.