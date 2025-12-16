لمستخدمي آيفون.. حدثوا هواتفكم الآن

ويقدم التحديث شريط تمرير يتيح تعديل مظهر الساعة الرقمية، من شفافية شبه كاملة إلى مظهر أكثر ضبابية، مع خيار إضافي لاختيار نمط "صلب" بدلا من "زجاج"، لتوفير عرض أكثر وضوحا وراحة للعين.وقد لاقى تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)، الذي قدمته آبل مع نظام iOS 26 في سبتمبر الماضي بعد الإعلان عنه في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025، ردود فعل متباينة. واستبدل التصميم الأيقونات المسطحة التقليدية بأيقونات ديناميكية شفافة تحاكي مادة تعكس وتكسر محيطها، ما أدى إلى تشويه الخلفية بشكل يحاكي تأثير الزجاج في الوقت الفعلي.ووصف كريغ فيديريغي، نائب لهندسة البرمجيات في آبل، التصميم بأنه "رائع"، إلا أن العديد من المستخدمين أعربوا عن عدم رضاهم، معتبرين أن التصميم صعب الاستخدام ويسبب إجهادا بصريا، بل إن بعضهم وصفوا أيقونات التطبيقات بأنها مائلة وتشعرهم بالدوار.وعبر مستخدمو "آيفون" عن سعادتهم بإمكانية تعديل شفافيات شاشة القفل بعد تثبيت iOS 26.2، حيث كتب أحدهم: "هذا أول شيء فعلته بعد التحديث – عدّلت شفافية الساعة".ويأتي تحديث iOS 26.2 أيضا مع مزايا إضافية، تشمل منبهات لتطبيق التذكيرات وكلمات الأغاني دون اتصال بالإنترنت في Apple Music وشعارات نتائج المباريات وفصولا مولدة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق البودكاست، إضافة إلى طبقة أمان إضافية عند استخدام AirDrop، وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية.وتوفر آبل التحديث تلقائيا إذا كانت خاصية التحديثات التلقائية مفعّلة، أو يمكن تثبيته يدويا عبر تطبيق "الإعدادات". كما أصدرته الشركة لمجموعة أجهزتها الأخرى، بما في ذلك Mac وApple Watch وApple TV وApple Vision Pro.