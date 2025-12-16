واتساب يذكّر: كيف تخرج من كروبات "واتساب" بلا احراج؟

ففي إطار حرصه المستمر على تعزيز خصوصية المستخدمين، يذكّر بميزة مهمة تتيح للمشتركين مغادرة المجموعات بهدوء ومن دون لفت الانتباه.فبدلًا من ظهور إشعار للجميع عند خروج أي شخص من المجموعة، يقوم واتساب بإعلام مشرفي (Admins) المجموعة فقط بعملية المغادرة، ما يمنح المستخدمين حرية أكبر في الخروج من المجموعات التي لم يعودوا يرغبون بالاستمرار فيها، من دون إحراج أو تساؤلات غير ضرورية.وأكد واتساب أن هذه الميزة تأتي ضمن فلسفة التطبيق التي تضع الخصوصية في مقدمة الأولويات، وتمنح المستخدم سيطرة أكبر على تجربته داخل التطبيق.ولمغادرة أي مجموعة بهدوء، يمكن اتباع الخطوات التالية:• الضغط على قائمة النقاط الثلاث داخل المحادثة• اختيار المزيد (More)• ثم النقر على مغادرة المجموعة (Exit group)بهذه الخطوات البسيطة، يتيح واتساب للمستخدمين الخروج من المجموعات بسهولة وسرية، في خطوة تعكس التزام التطبيق بتوفير بيئة تواصل أكثر راحة واحترامًا للخصوصية.وجاء هذا التحديث استجابة لشكاوى المستخدمين الذين يشعرون بالحرج أو القلق عند ظهور رسالة تفيد بأن شخصًا غادر المجموعة، خصوصًا في المجموعات الكبيرة والمزدحمة بالرسائل اليومية.وتمنح الميزة الجديدة المستخدمين خصوصية أكبر ومرونة في إدارة وقتهم، وهو أمر مهم في المجموعات العائلية، المدرسية أو المهنية التي تضم عشرات أو مئات الأعضاء.