ما هي الحركات الأكثر ارتباطاً بآلام أسفل الظهر.. نفعلها يومياً

وأظهرت النتائج أن رفع أوزان تزيد على 4.5 كيلوغرام، إضافة إلى قضاء فترات طويلة في وضعية الانحناء، يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر على المدى القصير.وشملت الدراسة متابعة أكثر من 400 مشارك على مدار عام كامل، لرصد الحركات اليومية التي قد تؤدي إلى نوبات الألم، ومعرفة ما إذا كانت هذه العادات تسهم في تطور مشكلات مزمنة في الظهر.ووفقاً لما نقلته منصة "هيلث داي"، قام المشاركون بتسجيل الوقت الذي يقضونه في ممارسة أنشطة مختلفة، مثل الرفع، والانحناء، والالتواء، والقرفصاء، والدفع أو السحب، وحتى الجلوس.وأوضح فريق البحث من أن أنشطة مثل رفع الأوزان الثقيلة، والانحناء لفترات طويلة، والدفع أو السحب، والالتواء، والجلوس في وضعية القرفصاء، ارتبطت بزيادة احتمال حدوث آلام أسفل الظهر على المدى القريب، في حين لوحظ أن الجلوس كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة.ومن اللافت أن الباحثين أكدوا أن هذه النوبات المؤقتة لا تعني بالضرورة حدوث أضرار طويلة الأمد، إذ لم تُظهر المتابعة بعد عام واحد أي علاقة بين هذه الأنشطة وزيادة الإعاقة الناتجة عن آلام أسفل الظهر.وأشار الباحثون في ختام الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بآلام أسفل الظهر، والذين يمارسون هذه الأنشطة بشكل أكبر، لا يبدون تحسناً أو تدهوراً ملحوظاً في حالتهم على المدى الطويل.