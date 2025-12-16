دراسة تكشف مخاطر النوم على البطن

وأشار الطبيب إلى أن النوم على البطن غير مستحب للحوامل، حتى في المراحل المبكرة من الحمل، إذ يمكن أن يؤثر ضغط الجسم على البطن سلبا على الجنين.أما الأطفال الرضع، فالمخاطر أكبر، حيث يرتبط هذا الوضع بخطر الاختناق ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ، نظرا لعدم قدرتهم على تحريك رؤوسهم بشكل مستقل.كما يُمنع النوم على البطن بعد العمليات الجراحية، لأن الضغط على منطقة الجرح يعيق الشفاء ويزيد من خطر المضاعفات، لذا من الضروري استشارة الطبيب لتحديد وضعية النوم الآمنة في مثل هذه الحالات.وأضاف الدكتور باراشكين أن النوم على البطن للبالغين الأصحاء أيضا ينطوي على مخاطر، إذ يؤدي دوران الرأس بزاوية 90 درجة إلى إجهاد عضلات الرقبة، مسببا تيبسا وألما في الرقبة والظهر صباحا. كما يمكن أن يصاب الذراعان بالتنميل، خاصة عند وضعهما تحت الوسادة أو رفعهما، مما يضغط على أعصاب منطقة الكتف ويسبب فقدانا مؤقتا للحساسية.وللتقليل من هذه الآثار السلبية، نصح الطبيب باستخدام مرتبة ووسادة تتكيفان مع شكل الجسم، ما يقلل الضغط على العمود الفقري ويساهم في نوم أكثر راحة وأمانا.