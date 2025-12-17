Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يهزم جوادالاخار ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أكثر مباريات كرة القدم بحثًا في العراق عام 2025 – ولماذا؟

منوعات

2025-12-17 | 04:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أكثر مباريات كرة القدم بحثًا في العراق عام 2025 – ولماذا؟
172 شوهد

كشف تقرير عام في محرك البحث من Google لعام 2025 في العراق عن أكثر مباريات كرة القدم التي أثارت اهتمام الجمهور، والتي بحث عنها العراقيون بكثافة على مدار العام. من المباريات الدولية الحاسمة إلى مواجهات دوري الأبطال الملحمية، هذه قائمة بأكثر 10 مباريات تم البحث عنها، مع تحليل يوضح أسباب هذا الاهتمام الكبير.

1. برشلونة ضد ريال مدريد
نهائي كلاسيكو مثير: تصدرت هذه المباراة عمليات البحث كونها جاءت في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، في مواجهة تاريخية هي الأولى بين الغريمين في النهائي منذ 2014. المباراة كانت مليئة بالإثارة، وانتهت بفوز برشلونة 3-2 في الأشواط الإضافية. زاد من الزخم الجدل التحكيمي قبل اللقاء، وتصريحات ريال مدريد المعترضة على الحكم. جماهير الكلاسيكو في العراق تابعوا التفاصيل بشغف، ما جعلها المباراة الأكثر بحثًا هذا العام.
 
2. الإنتر ضد برشلونة
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسطوري (Champions League) هذه المواجهة شهدت واحدة من أكثر مباريات دوري الأبطال إثارة، حيث انتهى مجموع المباراتين 7-6 لصالح الإنتر، وهو رقم نادر في الأدوار الإقصائية. فاز إنتر في الإياب 4-3 بعد وقت إضافي، وسجل دافيدي فراتسي هدف الحسم. العراقيون، المتابعون بشغف للدوري الإيطالي والإسباني، بحثوا عن تفاصيل هذا اللقاء الخيالي.
 
3. الأردن ضد العراق
خروج مؤلم من كأس العرب: هذه المباراة كانت في ربع نهائي كأس العرب 2025، وانتهت بخسارة العراق 1-0 بهدف من ركلة جزاء سددها علي علوان. رغم الضغط العراقي طوال الشوط الثاني، إلا أن منتخب الأردن صمد وتأهل. شكلت الخسارة صدمة لعشاق المنتخب العراقي، ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل المباراة وأسباب الإقصاء.

4. العراق ضد الكويت
عودة مجنونة في تصفيات كأس العالم: أقيمت المباراة في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكانت مليئة بالإثارة. تقدم الكويت بهدفين حتى الدقيقة 90، لكن العراق سجل هدفين متأخرين عبر أكام هاشم(د90+3) وإبراهيم بايش (د90+11)، ليخرج بتعادل مثير 2-2. هذه النهاية المدهشة دفعت الآلاف في العراق للبحث عن ما حدث في الدقائق الأخيرة.
 
5. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد
صدام عمالقة أوروبا: التقى الفريقان في مرحلة الدوري الجديد لدوري الأبطال في كانون الاول/ديسمبر 2025، حيث قلب السيتي الطاولة على ريال مدريد في ملعبه، وفاز 2-1 بعد تأخره بهدف. سجل هالاند وأوريلي الهدفين، مما زاد الضغط على مدرب ريال الجديد تشابي ألونسو. جماهير ريال مدريد في العراق كانت تتابع الحدث لحظة بلحظة، ما رفع من مؤشرات البحث حول هذه المواجهة.
 
6. ريال مدريد ضد آرسنال
خروج صادم للملكي: في ربع نهائي دوري الأبطال 2025، حقق آرسنال مفاجأة كبرى بإقصاء ريال مدريد بنتيجة إجمالية 5-1. هذا الإنجاز التاريخي للغانرز، الذين لم يبلغوا نصف النهائي منذ 2009، كان حديث الصحف والجماهير، وخاصة جماهير ريال في العراق، الذين بحثوا بكثافة عن تفاصيل الخروج المفاجئ.
 
7. أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
ديربي العاصمة بطابع أوروبي ومحلي: شهد العام مواجهتين مثيرتين بين الغريمين. الأولى كانت في دور الـ16 من دوري الأبطال، وتأهل فيها ريال بركلات الترجيح بعد جدل حول ركلة جزاء ملغاة لجوليان ألفاريز. أما في الدوري الإسباني، فقد حقق أتلتيكو فوزًا تاريخيًا بنتيجة 5-2، بأداء هجومي كاسح. النتيجتان ساهمتا في جعل اسم المباراة من الأكثر بحثًا في العراق.
 
8. العراق ضد الإمارات
تأهل درامي في التصفيات: في إياب ملحق تصفيات آسيا، تعادل الفريقان 1-1 ذهابًا. وفي مباراة الإياب بالبصرة، تأخر العراق، ثم تعادل، وفي الدقيقة 90+17 سجل أمير العماري ركلة جزاء حاسمة منحت العراق الفوز 2-1 والتأهل للمرحلة النهائية. هذه النهاية المجنونة أشعلت محركات البحث، حيث سعى الجمهور العراقي لفهم ما حدث في اللحظات الأخيرة.
 
9. ريال مدريد ضد لاس بالماس
تألق مبابي في الدوري: رغم أنها مباراة روتينية، إلا أن ريال تأخر منذ الدقيقة الأولى، ثم عاد بقوة بقيادة كيليان مبابي الذي سجل هدفين وصنع آخر، ليقود الفريق للفوز 4-1. هذه المباراة رفعت الريال لصدارة الليغا مؤقتًا، وأظهرت تأثير مبابي الكبير، ما جعلها من أبرز مباريات الليغا بحثًا في العراق.
 
10. فلسطين ضد العراق
خسارة مفاجئة في التصفيات: في آذار/مارس 2025، وفي مباراة مؤهلة لكأس العالم أقيمت في عمان، تقدم العراق بهدف أيمن حسين، لكن فلسطين قلبت النتيجة بهدفين في الدقيقة 88 و90+7، لتحقق فوزها التاريخي الأول في هذه المرحلة من التصفيات. شكلت النتيجة صدمة للشارع الرياضي العراقي، وارتفعت مؤشرات البحث لمعرفة تفاصيل ما جرى.
 
تُظهر هذه القائمة كيف تتنوع اهتمامات الجمهور العراقي بين المواجهات العالمية، والتصفيات المصيرية، والمنافسات الإقليمية. سواء كان ذلك بفوز مؤثر، خسارة مفاجئة، أو لحظة درامية في الدقائق الأخيرة، فإن كرة القدم تستمر في جذب اهتمام العراقيين، وتدفعهم للبحث عن تفاصيل كل لحظة على Google.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X

منوعات

رياضة

ريال مدريد

السومرية

برشلونة

العراق

فلسطين

مانشستر

الإمارات

الدوري الإسباني

كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي

كيليان مبابي

كأس العالم

نهائي كأس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Play
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Play
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12

اخترنا لك
بين القوة والجرأة:هيفاء وهبي تُحدث ضجة بكليب «Super Woman»
17:01 | 2025-12-16
دواء جديد لتخفيف آلام المفاصل
16:05 | 2025-12-16
دراسة تكشف مخاطر النوم على البطن
11:30 | 2025-12-16
ما هي الحركات الأكثر ارتباطاً بآلام أسفل الظهر.. نفعلها يومياً
08:56 | 2025-12-16
الأسباب الفعلية وراء الإفراط في تناول الطعام
08:21 | 2025-12-16
واتساب يذكّر: كيف تخرج من كروبات "واتساب" بلا احراج؟
07:15 | 2025-12-16

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.