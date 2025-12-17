أكثر مباريات كرة القدم بحثًا في العراق عام 2025 – ولماذا؟

1. برشلونة ضد

: تصدرت هذه المباراة عمليات البحث كونها جاءت في نهائي 2025، في مواجهة تاريخية هي الأولى بين الغريمين في النهائي منذ 2014. المباراة كانت مليئة بالإثارة، وانتهت بفوز برشلونة 3-2 في الأشواط الإضافية. زاد من الزخم الجدل التحكيمي قبل اللقاء، وتصريحات ريال المعترضة على الحكم. جماهير الكلاسيكو في تابعوا التفاصيل بشغف، ما جعلها المباراة الأكثر بحثًا هذا العام.

2. الإنتر ضد برشلونة

(Champions League) هذه المواجهة شهدت واحدة من أكثر مباريات دوري الأبطال إثارة، حيث انتهى مجموع المباراتين 7-6 لصالح الإنتر، وهو رقم نادر في الأدوار الإقصائية. فاز إنتر في الإياب 4-3 بعد وقت إضافي، وسجل دافيدي فراتسي هدف الحسم. العراقيون، المتابعون بشغف للدوري الإيطالي والإسباني، بحثوا عن تفاصيل هذا اللقاء الخيالي.

3. ضد العراق

: هذه المباراة كانت في ربع العرب 2025، وانتهت بخسارة العراق 1-0 بهدف من ركلة جزاء سددها . رغم الضغط العراقي طوال الشوط الثاني، إلا أن منتخب الأردن صمد وتأهل. شكلت الخسارة صدمة لعشاق المنتخب العراقي، ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل المباراة وأسباب الإقصاء.



4. العراق ضد

: أقيمت المباراة في ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكانت مليئة بالإثارة. تقدم الكويت بهدفين حتى الدقيقة 90، لكن العراق سجل هدفين متأخرين عبر أكام هاشم(د90+3) وإبراهيم بايش (د90+11)، ليخرج بتعادل مثير 2-2. هذه النهاية المدهشة دفعت الآلاف في العراق للبحث عن ما حدث في الدقائق الأخيرة.

: هذه المباراة كانت في ربع العرب 2025، وانتهت بخسارة العراق 1-0 بهدف من ركلة جزاء سددها . رغم الضغط العراقي طوال الشوط الثاني، إلا أن منتخب الأردن صمد وتأهل. شكلت الخسارة صدمة لعشاق المنتخب العراقي، ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل المباراة وأسباب الإقصاء.

5. ضد ريال مدريد

صدام عمالقة أوروبا: التقى الفريقان في مرحلة الدوري الجديد لدوري الأبطال في كانون الاول/ديسمبر 2025، حيث قلب السيتي الطاولة على ريال مدريد في ملعبه، وفاز 2-1 بعد تأخره بهدف. سجل هالاند وأوريلي الهدفين، مما زاد الضغط على مدرب ريال الجديد ألونسو. جماهير ريال مدريد في العراق كانت تتابع الحدث لحظة بلحظة، ما رفع من مؤشرات البحث حول هذه المواجهة.

6. ريال مدريد ضد آرسنال

خروج صادم للملكي: في ربع نهائي دوري الأبطال 2025، حقق آرسنال مفاجأة كبرى بإقصاء ريال مدريد بنتيجة إجمالية 5-1. هذا الإنجاز التاريخي للغانرز، الذين لم يبلغوا نصف النهائي منذ 2009، كان حديث الصحف والجماهير، وخاصة جماهير ريال في العراق، الذين بحثوا بكثافة عن تفاصيل الخروج المفاجئ.

7. ضد ريال مدريد

ديربي العاصمة بطابع أوروبي ومحلي: شهد العام مواجهتين مثيرتين بين الغريمين. الأولى كانت في دور الـ16 من دوري الأبطال، وتأهل فيها ريال بركلات الترجيح بعد جدل حول ركلة جزاء ملغاة لجوليان ألفاريز. أما في ، فقد حقق أتلتيكو فوزًا تاريخيًا بنتيجة 5-2، بأداء هجومي كاسح. النتيجتان ساهمتا في جعل اسم المباراة من الأكثر بحثًا في العراق.

8. العراق ضد الإمارات

تأهل درامي في التصفيات: في إياب ملحق تصفيات آسيا، تعادل الفريقان 1-1 ذهابًا. وفي مباراة الإياب بالبصرة، تأخر العراق، ثم تعادل، وفي الدقيقة 90+17 سجل أمير العماري ركلة جزاء حاسمة منحت العراق الفوز 2-1 والتأهل للمرحلة النهائية. هذه النهاية المجنونة أشعلت محركات البحث، حيث سعى الجمهور العراقي لفهم ما حدث في اللحظات الأخيرة.

9. ريال مدريد ضد لاس بالماس

تألق مبابي في الدوري: رغم أنها مباراة روتينية، إلا أن ريال تأخر منذ الدقيقة الأولى، ثم عاد بقوة بقيادة الذي سجل هدفين وصنع آخر، ليقود الفريق للفوز 4-1. هذه المباراة رفعت لصدارة مؤقتًا، وأظهرت تأثير مبابي الكبير، ما جعلها من أبرز مباريات الليغا بحثًا في العراق.

10. فلسطين ضد العراق

خسارة مفاجئة في التصفيات: في آذار/مارس 2025، وفي مباراة مؤهلة لكأس العالم أقيمت في عمان، تقدم العراق بهدف ، لكن فلسطين قلبت النتيجة بهدفين في الدقيقة 88 و90+7، لتحقق فوزها التاريخي الأول في هذه المرحلة من التصفيات. شكلت النتيجة صدمة للشارع الرياضي العراقي، وارتفعت مؤشرات البحث لمعرفة تفاصيل ما جرى.

تُظهر هذه القائمة كيف تتنوع اهتمامات الجمهور العراقي بين المواجهات العالمية، والتصفيات المصيرية، والمنافسات الإقليمية. سواء كان ذلك بفوز مؤثر، خسارة مفاجئة، أو لحظة درامية في الدقائق الأخيرة، فإن كرة القدم تستمر في جذب اهتمام العراقيين، وتدفعهم للبحث عن تفاصيل كل لحظة على Google.