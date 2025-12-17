اكتشاف أغرب كوكب خارج المجموعة الشمسية.. يمطر ألماسا ويشبه الليمونة

يملك الكوكب المسمى PSR J2322-2650b كتلة تقارب كتلة المشتري، لكنه يختلف كليا في شكله البيضاوي الذي يشبه حبة ليمون، ويكمل دورة كاملة حول نجمه كل 8 ساعات فقط على بعد 1.6 مليون كيلومتر.يُعد هذا الكوكب جزءا من فئة نادرة تُعرف باسم "أنظمة "، حيث يؤدي النجم النابض إلى تآكل رفيقه الكوكبي عبر إشعاعاته القوية.باستخدام الأشعة تحت الحمراء، اكتشف العلماء أن الغلاف الجوي للكوكب غني بالهيليوم والكربون الجزيئي النقي، وتشكل سحب من سخام الكربون ألماسا يمطر على سطحه، مع اختلاف درجات الحرارة بين جانبه المواجه للنجم (2040°م) وجانبه المظلم (650°م).ويشير الباحثون إلى أن هذا التركيب الكيميائي الغريب يحير العلماء، وأنه قد يشير إلى مسار تكويني غير معروف للكواكب، مؤكدين أن الاكتشاف يفتح مرحلة جديدة من البحث ويكشف عن غرابة الكون وإمكانياته اللا محدودة.