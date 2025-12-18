نتفليكس تطلق نسخة جديدة من لعبة FIFA قبل كأس العالم 2026

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المنصة لتصبح وجهة متكاملة للترفيه، تجمع بين مشاهدة الأحداث الرياضية والمشاركة فيها.وعلى مدار السنوات الماضية، وسعت نتفليكس نطاق خدماتها لتتجاوز البث المباشر التقليدي، مستضيفة مباريات (NFL) وبطولات الملاكمة وفعاليات عالمية أخرى غير معدّة مسبقا. والآن، تضيف المنصة الألعاب الرياضية إلى محفظتها، مع لعبة كرة قدم تركز على البساطة والسرعة لتجربة ممتعة وسهلة الوصول للجميع.تم تطوير لعبة FIFA الجديدة ونشرها بواسطة شركة Delphi Interactive، وتهدف إلى نقل إثارة إلى المستخدمين بأسلوب سريع وسهل الاستخدام. ويمكن للاعبين الانضمام بشكل فردي أو التنافس مع الأصدقاء عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، كما يمكن اللعب على أجهزة التلفزيون باستخدام الهاتف كوحدة تحكم.وقال آلان تاسكان، رئيس قسم الألعاب في نتفليكس: "ستكون لكرة القدم الحدث الأبرز في عام 2026، والآن سيتمكن المشجعون من الاحتفال بشغفهم من خلال اللعبة مباشرة في منازلهم. نريد إعادة كرة القدم إلى جذورها من خلال لعبة يمكن للجميع لعبها بضغطة زر".وتركز النسخة الجديدة من FIFA على سهولة التعلم وصعوبة الإتقان، ما يجعلها مناسبة لكل من اللاعبين العاديين والمشجعين المخضرمين.وأضاف داوغارد، الرئيس التنفيذي لشركة Delphi Interactive: "مهمتنا بسيطة: جعل لعبة FIFA أكثر ألعاب كرة القدم متعة وسهولة وعالمية على الإطلاق".