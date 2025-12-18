نتفليكس تطلق نسخة جديدة من لعبة FIFA قبل كأس العالم 2026

الصفحة الرئيسية
2025-12-18 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
60 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أطلقت نتفليكس نسخة جديدة من لعبة FIFA (فيفا)، لتتيح لمشتركيها تجربة كرة القدم بشكل حصري عبر الهواتف الذكية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المنصة لتصبح وجهة متكاملة للترفيه، تجمع بين مشاهدة الأحداث الرياضية والمشاركة فيها.
وعلى مدار السنوات الماضية، وسعت نتفليكس نطاق خدماتها لتتجاوز البث المباشر التقليدي، مستضيفة مباريات
دوري كرة القدم الأمريكية
(NFL) وبطولات الملاكمة وفعاليات عالمية أخرى غير معدّة مسبقا. والآن، تضيف المنصة الألعاب الرياضية إلى محفظتها، مع لعبة كرة قدم تركز على البساطة والسرعة لتجربة ممتعة وسهلة الوصول للجميع.
لعبة FIFA جديدة ومبسطة
تم تطوير لعبة FIFA الجديدة ونشرها بواسطة شركة Delphi Interactive، وتهدف إلى نقل إثارة
كأس العالم
إلى المستخدمين بأسلوب سريع وسهل الاستخدام. ويمكن للاعبين الانضمام بشكل فردي أو التنافس مع الأصدقاء عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، كما يمكن اللعب على أجهزة التلفزيون باستخدام الهاتف كوحدة تحكم.
وقال آلان تاسكان، رئيس قسم الألعاب في نتفليكس: "ستكون
بطولة كأس العالم
لكرة القدم الحدث الأبرز في عام 2026، والآن سيتمكن المشجعون من الاحتفال بشغفهم من خلال اللعبة مباشرة في منازلهم. نريد إعادة كرة القدم إلى جذورها من خلال لعبة يمكن للجميع لعبها بضغطة زر".
وتركز النسخة الجديدة من FIFA على سهولة التعلم وصعوبة الإتقان، ما يجعلها مناسبة لكل من اللاعبين العاديين والمشجعين المخضرمين.
وأضاف
كاسبر
داوغارد، الرئيس التنفيذي لشركة Delphi Interactive: "مهمتنا بسيطة: جعل لعبة FIFA أكثر ألعاب كرة القدم متعة وسهولة وعالمية على الإطلاق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
تأجيل إطلاق لعبة (GTA) بنسختها السادسة مجددا
05:25 | 2025-11-07
رونالدو ينجو من الإيقاف في كأس العالم 2026
11:40 | 2025-11-25
إسرائيل مهددة بالطرد من تصفيات كأس العالم 2026
09:03 | 2025-09-22
ترامب يقرر حضور قرعة كأس العالم 2026
17:22 | 2025-12-01
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
50.34%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
أخبار الطقس
20.15%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
16.45%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
13.06%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
الانفلونزا الخارقة.. فيروس جديد يصيب هذه الفئات وإعلان للطوارئ مع بداية الشتاء
09:26 | 2025-12-18
لماذا نشعر أن عام 2025 مرّ كلمح البصر؟.. العلم يجيب
08:20 | 2025-12-18
زوج افتراضي... يابانية تتزوّج شخصية مصنوعة من الذكاء الاصطناعي عبر ChatGPT والسبب صادم!
08:13 | 2025-12-18
4 عادات بسيطة تؤخر شيخوخة الدماغ.. لا تهملوها
12:32 | 2025-12-17
اكتشاف أغرب كوكب خارج المجموعة الشمسية.. يمطر ألماسا ويشبه الليمونة
10:40 | 2025-12-17
كيف تعيش عمر أطول يصل الى سن الـ100.. دراسة توضح
09:07 | 2025-12-17
