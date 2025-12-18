لماذا نشعر أن عام 2025 مرّ كلمح البصر؟.. العلم يجيب

وبحسب العلماء، كلما كانت فترة زمنية مليئة بالأنشطة المثيرة، بدا الوقت وكأنه أطول. ولهذا السبب غالبًا ما يذكر شهود حوادث السيارات أو المواقف المرعبة أن الوقت يتباطأ، فالتجربة المكثفة تجعل الدماغ يخزن ذكريات غنية، ما يضخم الشعور بطول الحدث عند تذكره لاحقًا.الشعور بسرعة مرور الوقت مرتبط بمدى انشغالنا. كلما كان انتباهنا مشغولًا بما نفعله، مرّ الوقت بسرعة أكبر، وفقا لما كشفه الخبير في إدراك الزمن البصري هينز هوغندورن.في المقابل، عند التركيز على الوقت نفسه أو عند الملل، يبدو الوقت وكأنه يتباطأ. لهذا السبب نشعر أن أيامنا طويلة، لكن السنوات تمر سريعًا، ومع تقدم العمر تصبح العديد من المهام اليومية روتينية: العمل، توصيل الأطفال للمدرسة، روتين المنزل.هذه الروتينات تترك أثراً أقل في الذاكرة، ما يجعل دماغنا يقدّر أن السنوات مرت بسرعة أكبر عند النظر إلى الوراء.إذا أردت إبطاء الوقت أثناء عيشه، فالملل هو الطريقة الأسهل، رغم أنها مملة جدًا: الانتظار، العد، مشاهدة الطلاء وهو يجف.أما إبطاء وتيرة استرجاع الذكريات، فهو أكثر تحديًا. لذلك، احرص على أن تملأ حياتك بأحداث جديدة وذكريات مميزة على مدار العام.وتسجيل الأحداث في مذكراتك اليومية أو العودة لاستعادة الذكريات يساعد على إبقاء الماضي حيًا، ويمنح شعورًا بأن الوقت مر ببطء أكثر عند النظر إليه بأثر رجعي.